Вял протест посрещна Урсула фон дер Лайен в Сопот

Министър-председателят Росен Желязков и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посетиха днес най-голямото държавно военно предприятие у нас – „Вазовски машиностроителни заводи“ (ВМЗ) в Сопот. Двамата проведоха среща, посветена на европейската сигурност и отбрана, след което разгледаха производствените мощности на завода. В края на визитата Желязков и фон дер Лайен ще направят кратък брифинг пред медиите.
Посещението е част от обиколката на председателя на ЕК в страните по източната граница на ЕС – Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния. Целта е Брюксел да демонстрира солидарност и подкрепа за държавите членки, намиращи се в близост до конфликта между Русия и Украйна, както и да стимулира развитието на отбранителната им промишленост.
Докато Желязков и фон дер Лайен бяха във ВМЗ, на площада пред предприятието десетина привърженици на партия „Възраждане“ протестираха срещу визитата.
Снимка БГНЕС
Те издигнаха плакати с надписи „Не на войната“, „Не на еврото“ и „Не сме колония на Брюксел“. По думите им България не бива да бъде въвличана във военния конфликт и страната се насочва към милитаризъм.
В района на ВМЗ – Сопот бе осигурено засилено полицейско присъствие.
Снимка: Министерския съвет/архив
Българина е търпелив ,но не е глупав.Така или иначе тези до няколко месеца си заминават.Защо да се хаби с безмислени протести за провалени политици
И кой ще дойде тогава?