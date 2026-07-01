От днес с нови правила за онлайн поръчките извън ЕС

Влиза в сила митническа такса от 3 евро за вносните пратки, но тя не трябва да се плаща от потребителите

От днес – 1 юли, в Европейския съюз влизат в сила нови правила за вноса на стоки от държави извън Общността. Всяка пратка ще бъде обект на фиксиран митнически сбор от 3 евро, като отпада досегашното освобождаване за пратки на стойност до 150 евро.

Промяната засяга най-вече онлайн покупките от платформи, които изпращат стоки директно от Китай и други държави извън Европейския съюз.

Ще трябва ли да плащате още 3 евро?

Краткият отговор е – не.

Според новите европейски правила таксата трябва да бъде платена от вносителя – онлайн платформата, търговеца или пощенския оператор, а не от крайния клиент.

Това означава, че ако след като вече сте платили поръчката си, куриер или пощенски оператор поиска допълнително 3 евро при доставката, трябва да сте особено внимателни.

Възможно ли е цените да се променят?

Да. Онлайн търговците могат да включат новите разходи в крайната цена на продуктите си. Ако го направят, сумата трябва да бъде ясно показана още преди завършване на поръчката.

Не е допустимо обаче купувачът да бъде изненадан с нови такси едва когато пратката пристигне.

Защо се въвежда промяната?

По данни на европейските институции всеки ден в ЕС пристигат около 15 милиона малки пратки от страни извън Съюза. Досегашното освобождаване от митнически сборове затруднява контрола върху безопасността и качеството на стоките.

Новият режим цели да улесни митническите проверки и да гарантира, че продуктите, които достигат до европейските потребители, отговарят на действащите стандарти.

Какво да направите, ако ви поискат допълнително плащане?

От сдружение „Активни потребители“ предупреждават, че ще следят дали новите правила се прилагат коректно.

Ако получите искане да доплатите 3 евро или друга необявена такса при получаването на вече платена онлайн поръчка, пазете всички документи и поискайте обяснение. При съмнения за неправомерно начислена сума можете да подадете сигнал до „Активни потребители“, които ще съдействат случаите да бъдат разгледани и от Европейската организация на потребителите (BEUC).

Преди да финализирате покупка, проверете дали крайната цена включва всички такси. Законодателството на ЕС изисква търговецът да ви информира предварително за пълната стойност на поръчката, а не да ви изненадва с допълнителни разходи при доставката.