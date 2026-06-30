Затварят пътя между Михилци и Хисаря през деня за месец

От 30 юни до 31 юли движението ще бъде напълно спирано всеки ден между 9:00 и 17:00 часа заради ремонт

Шофьорите, които пътуват между Михилци и Хисаря, трябва да се подготвят за временна организация на движението през следващия месец.

От 30 юни до 31 юли движението по републикански път III-642 в участъка Михилци – Хисаря ще бъде напълно спирано в двете посоки всеки ден в часовете от 9:00 до 17:00 часа заради извършването на ремонтни дейности.

За времето на ограничението са определени обходни маршрути.

В посока Хисаря движението ще се пренасочва по път II-64 Пловдив – Карлово, през разклона за Калояново, след което през селата Дуванлий и Черничево до Хисаря.

В посока Карлово обходният маршрут преминава през Хисаря, Черничево, Дуванлий, Калояново и път II-64 в посока Карлово.

След 17:00 часа движението по трасето ще бъде възстановявано до началото на следващия ден.

От полицията призовават водачите да спазват временната сигнализация, въведените ограничения и указанията на контролните органи, както и да предвидят повече време за пътуване.