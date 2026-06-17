Какво може да задържи младите в България? Отговорите търсят в Пловдив

Инициативата „Има значение“ събира граждани на открит разговор за четенето, културата, свободата и активното участие в обществения живот.

Открит обществен разговор под мотото „Има значение“ ще събере пловдивчани на 18 юни от 18:30 часа в пространството до Младежкия център на Гребната база, срещу NOA Bar & Brunch. Събитието е с вход свободен и има за цел да насърчи активния граждански диалог по теми, свързани с бъдещето на младите хора и развитието на България.

Организаторите поставят акцент върху идеята, че „бъдещето започва с нас“ и че качеството на обществения живот зависи от активното участие на хората в него. Според тях културата, образованието, свободата и гражданската ангажираност не са абстрактни понятия, а фактори, които определят възможностите пред младите поколения.

Сред основните теми на дискусията ще бъдат ролята на четенето за развитието на критичното мислене и независимостта, значението на грамотността за свободното общество и въпросът какво губим, когато спрем да четем.

Участниците ще разговарят още за мястото на читалищата и културата в съвременния обществен живот, за това как културата изгражда общности и идентичност и дали традициите и модерността могат да вървят ръка за ръка.

В програмата е включена и дискусия за гражданската активност и политическия живот – как решенията на институциите влияят върху ежедневието ни, защо младите хора трябва да участват в обществения разговор и как се защитава свободата в едно демократично общество.

Специално внимание ще бъде отделено и на един от най-важните въпроси пред страната – какво може да накара младите хора да останат и да се развиват в България. Сред акцентите са образованието, възможностите за професионална реализация, предприемачеството, иновациите и изграждането на среда, в която младите виждат своето бъдеще.

Темите ще бъдат допълнени от разговор за свободата, европейския път на България и предизвикателствата пред следващото поколение.

Форматът на събитието е неформален и предвижда кратки изказвания, свободна дискусия, въпроси от публиката и възможност за общуване и създаване на нови контакти между участниците.

Сред гостите са арх. Анета Славова, Павел Начев, Стоян Петров, Мартин Киряков, Таня Горзданова, както и други обществени активни личности и професионалисти от различни сфери.

Организаторите подчертават, че инициативата няма партиен характер, а цели да насърчи критичното мислене, свободния обмен на идеи и гражданското участие.

„Ако младите не участват в обществения разговор, решенията за тяхното бъдеще ще продължат да се взимат без тях“, е едно от посланията на инициативата, която отправя покана към всички пловдивчани да се включат в разговора за бъдещето на страната.

Събитието ще се проведе на 18 юни от 18:30 часа на открито до Младежкия център на Гребната база в район „Западен“, срещу NOA Bar & Brunch, а входът е свободен.