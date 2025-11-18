Как се променя онлайн пазаруването?
Изненадващи потребителски тенденции: Пелените побеждават телевизорите в най-продаваните стоки на Black Friday
В кои български градове пазаруват най-скъпо и къде е Пловдив в класацията?
Онлайн пазаруването в България продължава да се променя с бързи темпове и Black Friday 2025 дава ясен сигнал: клиентите стават по-планиращи, по-технологични и значително по-отворени към удобни методи за доставка и плащане, отчита един от най-големите международни търговци в Мрежата eMAG.
Какво купуваха най-много българите?
Противно на очакванията за надмощие на техника, тазгодишният Black Friday показа нов тренд: най-търсени са били ежедневни продукти, които потребителите комбинират с по-големи и по-скъпи покупки.
Топ категориите тази година са:
- Пелени и аксесоари
- Перилни и почистващи препарати
- Кафе
- Продукти за лична хигиена
- Храна за домашни любимци
- Продукти за дома
- Телевизори
- Домакински съдове
- Телефони
- Конструктори
Да – пелените побеждават телевизорите.
По-умни покупки и по-висока активност
Купувачите са взели средно по 4 продукта, което е 14% повече спрямо 2024 г. Поръчките, платени с карта, достигат 40%, а при Genius абонатите дори 46.03%. Genius потребителите са спестили над 327 000 лв., доказвайки, че абонаментният модел вече е част от онлайн навиците у нас.
Бъдещето на доставките? Без човек.
Най-голямата промяна е при избора на метод за доставка. 79.85% от всички поръчки в градовете са изпратени към easybox автоматични шкафчета. На национално ниво делът на доставките до подобни локации надхвърля 50%. Безконтактно, бързо, по всяко време — изглежда това вече е стандартът.
Най-висока средна стойност на поръчките са отчетени в:
- Ямбол
- Кърджали
- Смолян
- София-град
- Хасково
- Варна
- Русе
- Бургас
- Стара Загора
- Добрич
Любопитният детайл: Пловдив, вторият по големина град у нас, липсва в класацията. Данните оставят без отговор въпросителната на какво се дължи това.
Тенденцията е ясна:
✔ Пазаруването става по-планирано
✔ Клиентите търсят по-добра стойност и удобство
✔ Доставките без куриер и картовите плащания навлизат масово
✔ Онлайн платформите вече са не просто магазин, а екосистема за потребление.
Black Friday 2025 показва, че българите вече не купуват само на намаления – купуват удобство, сигурност и смисъл. И изглежда това е едва началото на нов модел в онлайн търговията.