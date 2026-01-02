Търсят се смелчаци, които да скачат в ледените води на Марица след Богоявленския кръст в традиционния ритуал на 6 януари. На Йордановден идния вторник Николай Пловдивски ще отслужи водосвет на брега на реката срещу Водната палата от 12:30 часа, а след него ще хвърли разпятието. От пловдивската митрополия съобщават, че православните християни, които желаят да участват при изваждането на Богоявленския кръст от водите, трябва да заявят своето участие в катедралния храм „Св. Богородица” най-късно до 5 януари.

Преди Богоявленския водосвет владиката ще освети бойните знамена на Пловдивския гарнизон от 12:00 часа пред катедрален храм „Успение Богородично“ в град Пловдив. а след това до реката ще има традиционното литийно шествие.