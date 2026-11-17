Газова бутилка се взриви в апартамент до Водната палата

Инцидент с газова бутилка разтърси жилищна сграда на ул. „Хеброс“ 2 в района зад Водната палата в Пловдив. При взрива са нанесени сериозни материални щети в един от апартаментите, няма пострадали хора.

Експлозията е засегнала кухнята на жилището, като ударната вълна е разрушила една от стените в помещението.

На място незабавно са изпратени екипи на Пожарната, аварийно-спасителен автомобил на сектор „Специализирани оперативни дейности“, служители на МВР и линейка на Спешна медицинска помощ.

Районът около сградата е отцепен, а компетентните служби работят по случая.