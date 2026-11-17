Сградата на Община Пловдив на площад „Стефан Стамболов“ вече е с ново художествено осветление. Подмяната на осветителните тела е завършена, а фасадата на една от най-разпознаваемите сгради в центъра на града вече е осветена по нов начин. Новите тела са енергоспестяващи и осигуряват по-нисък разход на електроенергия.

Съвременното осветление откроява архитектурните елементи, декоративните орнаменти и характерните форми на сградата, като подчертава красотата ѝ през вечерните часове. Светлинните акценти придават допълнителна атмосфера на площад „Стефан Стамболов“ и допринасят за естетическия облик на централната градска част.

„Сградата е част от архитектурното наследство на Пловдив. С новото осветление искаме да подчертаем нейната красота и да я направим още по-впечатляваща през вечерните часове“, коментира кметът Костадин Димитров.

Сградата на Община Пловдив е построена в периода 1912–1914 г. по проект на архитект Никола Нешов. Първоначално е предназначена за Окръжна палата, а от 1959 г. в нея се помещава градската администрация. Повече от век след построяването си тя продължава да бъде един от емблематичните архитектурни символи на Пловдив.