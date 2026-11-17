Страст, хоби, изкуство, но и бъдеща професия. Така определят снимането пловдивските ученици, станали част от модул „Фотография“ към мега проекта Cultart NEXT. Панелът, който бе сред първите запълнени направления в образователната програма, стартира миналия уикенд пред аудитория от 30 гимназисти, проявили интерес към този вид изкуство. Бъдещите майстори на обектива се потопиха в първата си лекция, водена от Минко Михайлов, Ивелина Стоянова и Боян Ботев.

Старт на първата среща даде кураторът в модула Минко Михайлов. Той е травъл фотограф, преподавател и съосновател на Photoschool.bg. Повече от 15 години преподава фотография и организира фотографски пътешествия и обучения в България и по света. Носител е на множество международни фотографски отличия и на званието EFIAP/Platinum, а през годините е бил член и председател на жури на редица международни фотографски конкурси.

Всеки един от учениците в направлението разкри, че се вълнува от снимането и смята да го направи част от професионалното си развитие. Мариела обича пейзажната фотография и иска да развие знанията си, тъй като е убедена, че фотографията ще й позволи да избере професията си- сподели, че в бъдеще иска да учи моден дизайн. Катерина не скри, че снима основно свои приятели и себе си, но желае да го прави професионално, а Тео е увлечен по видеата. Той от малък снима с покета си и е на пълно убеден, че фотографията ще го усъвършенства. Василена снима с телефона пейзажи и макроснимки, но желае да го прави с истински фотоапарат и да навлезе в жанровете на фотографията.

Някои децата, записали се в направлението, са провокирани да навлязат в тайните на фотографията, след като са им подарили апарати. Ради обича да снима събития и иска да се надгради в тази посока. Нейни връстници също имат интерес към снимане на балове, сватби и кръщенета. Има и такива, запленени от красотата на природата. Като Дарина, която снима животни и желае да знае повече за светлината и важните детайли от професионалната фотография.

В рамките на 15 срещи младите хора ще усвоят основни теоретични знания и ще ги приложат на практика под ръководството на професионалните майстори на обектива. Ще изучават светлината, композицията и основните принципи на фотографията, ще експериментират с различни фотографски жанрове и ще имат възможност да развиват собствен поглед и визуален език. Обучението ще съчетава теория с практически задачи, фотографски разходки, снимане в различна среда, посещения на събития и срещи с реалната професионална среда.

За финала на модула след около година ще бъде публично представена авторската фотографска работа на младежите, минали през цялото обучение.

Програмата Cultart NEXT предвижда участието на над 300 ученици от VIII до XII клас в десет творчески направления – фотография, дизайн и реклама, кино, музика, литература, театър, архитектура, танц, културно наследство и визуални изкуства.

Обученията ще се провеждат в реална професионална среда – галерии, музеи, студиа, ателиета, сцени и културни пространства. Всеки модул съчетава среща с професионалисти, практически занимания и работа по собствена идея. Създаденото от учениците ще достига и до истинска публика чрез изложби, концерти, филмови прожекции, литературни четения и други творчески формати.

Всеки участник ще получи Cultart NEXT Certificate, удостоверяващ преминатото практическо обучение, неговата продължителност и придобитите компетентности. Сертификатът ще може да бъде включен в личното образователно и творческо портфолио на ученика.

Cultart NEXT се реализира от район „Централен“ – Община Пловдив и ОФ „Пловдив 2019“ по процедура „Подкрепа за ученици с таланти“ (BG05SFPR001-2.003) към Програма „Образование“ 2021–2027. Програмата надгражда международния образователен модел Cultart, развиван в партньорство с организации от пет европейски държави.