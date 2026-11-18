Три направления в коремната хирургия ще бъдат във фокуса на безплатни профилактични прегледи, организирани от Втора клиника по хирургия към УМБАЛ „Свети Георги“. В периода от 23 до 27 ноември специалистите ще консултират пациенти с диафрагмални хернии и хирургични заболявания на стомаха. От 30 ноември до 4 декември ще се извършват прегледи за заболявания на черния дроб, жлъчните пътища и панкреаса. Прегледите са част от инициативата на болницата „Здраве за всички“, която насърчава профилактиката, ранното откриване на заболяванията и навременното започване на лечение.

Диафрагмалните хернии представляват дефект или отслабване на диафрагмата, през който коремни органи, най-често част от стомаха, преминават към гръдната кухина. Сред характерните симптоми са киселини и парене зад гръдната кост, затруднено или болезнено преглъщане, болки в гърдите, сърцебиене и чувство за тежест след хранене. При някои пациенти се наблюдава и хронична кашлица. Диагностиката включва фиброгастроскопия, рентгеново изследване с контрастно вещество (бариева каша), а при необходимост и компютърна томография (скенер).

В рамките на първия период ще се извършват и консултации за злокачествени заболявания на стомаха, мезенхимни тумори и тежки усложнения на стомашната язва. Ракът на стомаха е сериозно онкологично заболяване, чието развитие се свързва с редица рискови фактори. Сред тях са хроничната инфекция с бактерията Helicobacter pylori, атрофичният гастрит и определени хранителни навици. Специалистите съветват при продължителни стомашни оплаквания, болка, киселини или други смущения в храносмилането пациентите да потърсят медицинска консултация, за да се установи причината и при необходимост да се предприеме своевременно лечение.

Във втория период – от 30 ноември до 4 декември, фокусът на безплатните прегледи ще бъде върху заболяванията на черния дроб, жлъчните пътища и панкреаса. Тези органи са от ключово значение за нормалното функциониране на храносмилателната система, а заболяванията им могат да имат сериозни последици за здравето. В обхвата на специализираната хирургична дейност са диагностиката и оперативното лечение на доброкачествени и злокачествени заболявания в тази област.

Водещи направления в дейността на Втора клиника по хирургия са гръдната, общата и коремната хирургия. В клиниката се извършват редица миниинвазивни лапароскопски операции, включително на жлъчния мехур и жлъчните пътища, при следоперативни и диафрагмални хернии, както и резекции на дебелото черво.

Клиниката работи съгласно медицинските стандарти по хирургия и гръдна хирургия за трето ниво на компетентност, както и утвърдените алгоритми за лечение по съответните клинични пътеки.

Безплатните прегледи за диафрагмални хернии и заболявания на стомаха ще се извършват от 23 до 27 ноември, в часовете от 12:00 до 16:00 ч.

Прегледите за заболявания на черния дроб, жлъчните пътища и панкреаса ще се проведат от 30 ноември до 4 декември в интервала от 12:00 до 15:00 ч.

За да се даде възможност на повече пациенти да се възползват от инициативата, в рамките на кампанията всеки пациент може да запише час и да се възползва само от един безплатен профилактичен преглед.

Всички прегледи ще се осъществяват в кабинет №7 в хирургичния блок на бул. „Пещерско шосе“ №66, База 2 на УМБАЛ „Свети Георги“ след предварително записване на час на телефон 032 602 040 (делнични дни от 08.00 до 16.00 ч.).