Апелативен съд – Пловдив потвърди отказа на Пловдивския окръжен съд да измени мерките за неотклонение на непълнолетните М. Г., Х. Д. и Г. З. от „задържане под стража“ в по-леки.

Тримата са обвинени за това, че на 04.08.2026 г. в гр. Пловдив, в съучастие като извършители помежду си и с други непълнолетни, умишлено са умъртвили 37-годишен мъж на Младежкия хълм.

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Делото в апелативния съд днес се разгледа при закрити врата заради непълнолетието на обвиняемите.

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Апелативният съд намери за законосъобразен изводът на окръжния съд, че от доказателствата по делото може да се направи обосновано предположение за авторство на вмененото престъпление за всеки един от тримата обвиняеми. Обоснованото подозрение е надградено от събраните след първоначалното задържане доказателства. Няма опасност от укриване за всеки един от тримата обвиняеми, които обжалват мерките си днес, но е налице съществуваща реална опасност от извършване на престъпление при по-лека мярка за неотклонение. Тази опасност се извлича от конкретните характеристики на престъплението – реализирано от множество лица, чрез продължително нанасян побой и демонстрирано унизителното отношение към пострадалия, заснемането на противоправната деятелност и афиширането й чрез качване на снимки и записи в социалните мрежи. Интензитетът на опасността от извършване на престъпление при по-лека мярка все още е много висок и годна да й се противопостави е мярката за неотклонение „задържането под стража“.

Определението не Апелативен съд – Пловдив е окончателно.

Снимка: архив