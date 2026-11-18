Наситени дни с качествени продукции очакват феновете на седмото изкуство в Пловдив с програмата на Киномания в LUCKY Дом на киното.

Тази вечер може да гледаме „Жозефин“, показан в официалната състезателна програма на фестивала в Берлин. Един филм за детското възприятие за насилието и за трудните моменти като родител – 8-годишната Жозефин става свидетелка на брутално престъпление в градски парк. Филмът проследява нейния страх, вътрешните ѝ борби и травмата, с която семейството ѝ се опитва да се справи. Прожекцията е тази вечер от 18:30 часа.

Сряда вечер предлага и музикално забавление с биографичния „Всички обичат Бил Евънс“. Музикалният филм е носител на „Сребърна мечка“ от Берлинаре за най-добър режисьор и разказва за емоционален и труден период в живота на известния джаз пианист след смъртта на неговия басист и близък приятел. Прожекцията е от 20:45 часа.

Френската драма „Аферата Боярски“ ще ни потопи в годините на Втората световна война и живота на полски емигрант в окупирана от германците Франция. Ян Боярски използва таланта си да фалшифицира документи за препитание. След войната той няма легален статут и несигурното му бъдеще го принуждава да започне да се занимава с фалшифициране на банкноти. Прожекцията е утре, четвъртък – 19 ноември от 18:30 часа.

Фестивалът е част от Културния календар на града и се провежда с подкрепата на Община Пловдив. Програмата представя над 20 филма с ежедневни прожекции от 12 ноември до 29 ноември. Пълен списък може да видите на сайта kinolucky.com, откъдето вече може да се закупят онлайн билети. Покупката е възможна и на касите на LUCKY Дом на киното. Билетите са на цена 8 евро и 7 евро за учащи и пенсионери.