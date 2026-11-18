Кампанията на СЗО от 18 до 24 ноември поставя акцент върху общата отговорност за опазването на ефективността на лекарствата срещу инфекции

Световната седмица за осведоменост относно антимикробната резистентност започва на 18 ноември и ще продължи до 24 ноември. Инициативата на Световната здравна организация (СЗО) цели да привлече вниманието към нарастващия проблем с микроорганизмите, които стават устойчиви към лекарствата, предназначени да ги унищожават или ограничават развитието им.

Тазгодишното мото на кампанията е „Едно здраве, едно действие: Да предотвратим антимикробната резистентност сега“. То поставя акцент върху връзката между здравето на хората, животните, растенията и околната среда и необходимостта от координирани действия за ограничаване на разпространението на резистентни микроорганизми.

Антимикробната резистентност възниква, когато бактерии, вируси, гъбички и паразити се променят и престават да реагират на лекарствата, използвани срещу тях. В резултат инфекциите стават по-трудни за лечение, а понякога терапиите могат да се окажат неефективни.

Проблемът не се ограничава само до антибиотиците. Той засяга и други групи антимикробни средства – противогъбични, антивирусни и противопаразитни лекарства.

Защо неправилната употреба на антибиотици е опасна?

Една от причините за разпространението на резистентността е неправилната и прекомерна употреба на антимикробни лекарства. Приемането на антибиотици без лекарско предписание, използването им при вирусни инфекции или неспазването на назначената терапия допринасят за проблема.

Отговорната употреба означава антибиотиците да се приемат само когато са предписани от лекар, в посочените дози и за определения период. Не бива да се използват останали лекарства от предишно лечение или да се споделят с други хора.

Според СЗО бактериалната антимикробна резистентност вече е свързана с над 4,7 милиона смъртни случая годишно в световен мащаб.

България също се включва в европейска кампания

Страната ни е сред шестте държави членки на Европейския съюз, към които е насочена специална информационна кампания на Европейската комисия за периода 2026–2027 г. В нея участват още Румъния, Малта, Кипър, Люксембург и Франция.

Министерството на земеделието и храните се включи в инициативата, която насърчава отговорната употреба на антимикробни средства както при хората, така и във ветеринарната медицина. Специален акцент е поставен и върху разумната употреба на тези лекарства при домашните любимци.

В България вече е приета и Национална програма за действие срещу антимикробната резистентност за периода 2026–2029 г. Тя предвижда координирани мерки в хуманната медицина, ветеринарната медицина и опазването на околната среда.

Световната седмица за осведоменост напомня, че запазването на ефективността на антибиотиците не е отговорност единствено на медицинските специалисти. То зависи и от информирания избор на всеки човек, от практиките в животновъдството и от мерките за ограничаване на замърсяването на околната среда.

Снимка: Pexels/Edward Jenner