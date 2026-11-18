Ремонт на асфалтовата настилка ще ограничи движението в четирикилометров участък между 134-ия и 138-ия километър

Шофьорите, които ще пътуват от Пловдив към София в сряда сутрин, трябва да предвидят повече време за придвижване. Две от трите ленти на автомагистрала „Тракия“ в посока столицата ще бъдат затворени заради ремонт на асфалтовата настилка.

Ограничението ще важи от 7:30 до 17:00 часа на 18 ноември в участъка между 134-ия и 138-ия километър на магистралата, на територията на област Пловдив, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

През целия период движението ще се осъществява само в изпреварващата лента. Затворени ще бъдат активната и аварийната лента, което създава предпоставки за забавяне на трафика, особено в сутрешните часове.

От АПИ призовават водачите да шофират с повишено внимание, да спазват ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания.

Актуална информация за пътната обстановка може да бъде получена на сайта на АПИ – traffic.api.bg, както и на денонощния телефон 0700 130 20.