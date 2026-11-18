Министрите ще разгледат още допълнителни разходи за седем министерства и завода за барут в Бодрово като обект с национално значение

Министерският съвет ще проведе редовно заседание днес от 10:00 часа. Сред акцентите в дневния ред е проект на решение за определяне на обекта „Завод за производство на барут – Бодрово“ за обект с национално значение. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Министрите ще разгледат и доклад за касовото изпълнение на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма за първите девет месеца на 2026 г.

В дневния ред е включено и предложение за промени в решението от 2017 г., с което България се присъединява към Международния алианс за възпоменание на Холокоста.

Допълнителни средства за седем министерства

Правителството ще обсъди и извършването на годишна вноска от България за финансиране на разходите на Антикорупционната мрежа на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за Източна Европа и Централна Азия. Средствата са за изпълнение на работната програма на организацията за периода 2023–2026 г.

В дневния ред са включени и предложения за допълнителни разходи по бюджетите на седем министерства – на здравеопазването, енергетиката, земеделието, младежта и спорта, туризма, регионалното развитие и благоустройството, както и на вътрешните работи.