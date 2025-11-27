Младите учени разкриват красотата на науката в Пловдив

Можем ли без батерии и зарядно? Да очакваме ли български сортове, устойчиви на климатичните промени? Имат ли антарктическите микроорганизми антиракови вещества? Защо френски учен изучава стари радиоточки? Кого ще срещнем в пловдивския зоопарк? Тези и още много въпроси ще намерят отговори от днес до 30 ноември в Центъра по растителна и системна биология и биотехнология на ул. „Свети Княз Борис I – Покръстител“ 14 в жк Тракия.

Както Под тепето ви съобщи по-рано днес Пловдив е домакин на третия Фестивал на науката, който събира учени от Пловдив, страната и чужбина в 70 срещи с науката за здравето, климата, космоса и технологиите. Какво да очакваме на форума, разказва Любов Костова – председател на фондация „Красива наука“, основен организатор на събитието.

Фоайето на Центъра е преобразено в Зона „Откривател“ с щандове на университети, изследователски институти и образователни инициативи.

Там са представени две изложби:

„Юрски свят: динозаврите отвъд киното“ – на палеонтолога Владимир Николов (НПМ при БАН)

– на палеонтолога Владимир Николов (НПМ при БАН) „Начертаният път към Свободата и Съединението. България върху старите карти“ – на доц. д-р Евгения Сарафова (СУ).

Посетителите ще могат да се включат в експерименти и демонстрации, както и да разгледат Фестивалната книжарница на Жанет-45.

Фестивалът е под патронажа и с партньорството на Министерството на образованието и науката и Българската академия на науките, със съдействието на Центъра по растителна и системна биология и биотехнология, Община Пловдив и множество академични, корпоративни, медийни и международни партньори.