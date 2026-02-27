Учени от Пловдив и БАН: Грешки в превода на международни договори изкривяват правото на образование

Според изследване на учени от Пловдивския университет и БАН разминаванията в термините „начално“ и „основно“ образование променят смисъла на поетите от държавата ангажименти

Несъответствия в българските преводи на ключови международни актове поставят под въпрос реалния обхват на правото на образование у нас. За това алармират учени от Институт за държавата и правото към Българската академия на науките и доц. Гергана Гозанска от Юридическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Според тях има съществени разминавания между оригиналните текстове на международни договори на ООН и официалните им преводи на български език, особено в частта за правото на образование. Това води до объркване относно обхвата на задължителното и безплатно обучение, което държавата е длъжна да гарантира.

Анализът обхваща чл. 26 от Всеобща декларация за правата на човека, чл. 13 и 14 от Международен пакт за икономически, социални и културни права и чл. 28 от Конвенция за правата на детето.

Особено показателен е преводът на термина primary education. В Пакта той е коректно предаден като „основно образование“, докато в Конвенцията за правата на детето е преведен като „начално образование“. Така едно и също международноправно задължение придобива различен смисъл в българския текст.

Според доц. Гергана Гозанска оригиналите на договорите ясно изискват държавите да осигурят задължително и безплатно основно образование, а не само начално. Това тълкуване се подкрепя и от практиката на Комитета по правата на детето и стандартите на ЮНЕСКО.

„Несъответствията в превода не са само терминологичен проблем. Те пораждат съмнения относно идентичността между приетия международен договор на английски език и неговия български превод“, коментира директорът на Института за държавата и правото проф. Ирена Илиева.

Според учените е необходимо уеднаквяване и прецизиране на преводите, както и по-активно участие на специалисти по международно право при изготвянето им, за да се гарантира, че поетите от България ангажименти са ясно и точно отразени в националната правна рамка.