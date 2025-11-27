Издадоха книга на пловдивски поет в Египет

Едно от водещите издателства в Египет „Al Arabi” издаде сборника „Открити морета” – избрана поезия от пловдивския поет Владислав Христов. В книгата влизат 62 стихотворения, преводач е живеещият от дълги години в България палестински поет, писател и преводач – Хайри Хамдан. Сборникът е финансиран по програма „Култура” на Община Пловдив. Книгата ще бъде представена на „Iraq International Book Fair”, който започва на 3 декември в Багдад. През пролетта на 2026 г. в София ще бъде българската ѝ премиера.

Владислав Христов е поет с международно признание, има множество награди от световни поетични конкурси, стихотворенията му са преведени на 18 езика. Автор е на 8 поетични книги, а през 2024 г. стихосбирката му „Пойни птици“ беше отличена с Националната награда за поезия „Иван Николов“.