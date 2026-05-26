Вярвайте в себе си, призовават абитуриентите пред Новотела

Цветни и позитивни абитуриенти празнуваха и тази вечер бала си в Гранд хотел Пловдив. Сред празнуващите днес бяха зрелостниците от „Пейо Яворов“, „Паисий Хилендарски“ и Спортното училище „Васил Левски“.

Двама абитуриенти събраха погледите с подобни костюми с богата шарена украса – Ники и Николай от „Паисий Хилендарски“. Без да са се уговаряли, външният вид на двамата си подхождаше отлично при влизането им в хотела, известен сред пловдивчани като Новотела. И двамата учат компютърна графика и смятат да продължат с това вбъдеще. Призивът им към останалите абитуриенти бе да вярват в себе си. „Колкото повече учим, толкова повече разбираме, че има за учене“, споделиха те.

Хаим от „Яворов“ пък се появи в традиционна ислямска дреха. Тя бе изпратена от баща си с огромен букет цветя.

Ученик от Спортното пък грабна погледите с приятелите си. Маскираните другари на Иван вдигаха шум и забавляваха околните, а той се шегуваше, че им плаща като на аниматори на час.