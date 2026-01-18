9 дни междусрочна ваканция заради грипа

Синдикатите предлагат на МОН удължаване на ваканцията като най-ефективна мярка при висока заболеваемост

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ настоява Министерството на образованието и науката да удължи междусрочната ваканция като стратегическо и навременно решение на фона на нарастващата грипна заболеваемост в страната.

Това показват резултатите от национално изследване на синдиката, проведено сред над 12 000 участници – учители, родители и заинтересовани страни, чрез анкета и метод „лице в лице“.

На въпроса дали при задълбочаващи се епидемиологични условия трябва да се удължи междусрочната ваканция, 97,2% от анкетираните посочват, че това е логичното управленческо решение, а едва 1,7% смятат, че подобна мярка би довела до непреодолим пропуск в учебния процес.

Проучването отчита и сериозен скептицизъм към дистанционното обучение. 51,3% от респондентите смятат, че въвеждането на онлайн обучение при заболеваемост над 30% е грешно управленско решение, тъй като то е неефективно и на практика отнема правото на болничен отпуск на учители и ученици.

Други 43,8% приемат дистанционното обучение единствено като временна и компромисна мярка с цел формално приключване на първия учебен срок.

Синдикат „Образование“ подчертава, че подобни решения трябва да се вземат ненасилствено, от директорите и педагогическите колективи, с оглед реалната ситуация във всяко училище.

От синдиката обръщат внимание и на неточностите в официалната статистика. По тяхна информация над 90% от отсъстващите болни ученици не са потърсили медицинска помощ и са в т.нар. „домашен отпуск“, което изкривява данните на РЗИ и РУО.

На този фон синдикатите определят като нелогични и предложенията за ограничаване на правомощията на кметовете да обявяват грипни ваканции – инструмент, доказал ефективността си на местно ниво.

В заключение Синдикат „Образование“ ще предложи удължаване на еднодневната междусрочна ваканция с още четири дни – от 3 до 6 февруари 2026 г., което ще оформи 9 дни без активни контакти между ученици и учители, с цел ограничаване на разпространението на грипа и други сезонни вируси.

„Не е важно колко ще учим, а да учим по-добре. Но най-важното е да сме здрави“, заяви д-р Юлиян Петров, председател на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“.