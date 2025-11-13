Пловдив става домакин на третия Фестивал на науката

Можем ли без батерии и зарядно? Да очакваме ли български сортове, устойчиви на климатичните промени? Имат ли антарктическите микроорганизми антиракови вещества? Защо френски учен изучава стари радиоточки? Кого ще срещнем в пловдивския зоопарк?

Отговорите на тези и още десетки въпроси ще научат посетителите на Фестивала на науката в Пловдив, който ще се проведе от 27 до 30 ноември в Центъра по растителна и системна биология и биотехнология на ул. „Свети Княз Борис I – Покръстител“ 14, жк Тракия.

4 дни, 70 събития и над 40 учени

От генетика на оцеляването до тайните в сърцето на галактиката, от еволюцията на усмивката до хищници в интернет – жителите и гостите на Пловдив ще могат да участват в над 70 събития с повече от 40 учени, 15 демонстрационни щанда и 2 изложби в 5 пространства.

Фестивалът показва защо научните изследвания и технологичните иновации са важна част от живота на всеки един от нас.

Организатор е Фондация „Красива наука“ под патронажа и с партньорството на Министерството на образованието и науката и Българската академия на науките, със съдействието на Центъра по растителна и системна биология и биотехнология, Община Пловдив и множество академични, корпоративни, медийни и международни партньори.

Две програми – Училищна и Основна

Фестивалът включва две програми – Училищна и Основна.

В рамките на комплексното фестивално изживяване посетителите могат да слушат, обсъждат, изпробват, дебатират и виждат наука от Пловдив, България и света.

Залите са тематично преименувани:

Космос и Лаборатория ще посрещат зрители за беседи и научни шоу,

Енергия и ДНК ще бъдат пространства за практически работилници.

Във фоайето на Центъра се разполага Зона „Откривател“, където ще бъдат щандовете на научни и академични институции и образователни инициативи.

Училищна програма: наука в помощ на преподаването

Всички събития са безплатни, но се изисква предварителна резервация на места.

До момента близо 800 ученици от 1. до 12. клас от пловдивски училища са регистрирани от своите учители за над 1400 места в Училищната програма (27–28 ноември).

Записванията продължават до 22 ноември, а след това незаетите места ще бъдат отворени за обща публика.

Темите обхващат учебното съдържание през погледа на съвременната наука:

биоразнообразие и опазване на природата, агрегатни състояния, физика и химия през сетивата, опознаване на Земята и Космоса, както и математически игри.

Програмата за училища и формуляр за записване:

https://beautifulscience.bg/p-programa/schools-plovdiv/

Основна програма: срещи с изтъкнати учени и научни журналисти

Вечерните часове на 27–28 ноември и дните 29–30 ноември ще съберат публиката с изтъкнати български и чуждестранни учени. Сред тях са:

д-р Емил Вътов (молекулярен биолог, ЦРСББ)

доц. д-р Владимир Божилов (астрофизик)

доц. д-р Дочо Дочев и доц. д-р Любомир Методиев (геолози-палеонтолози)

доц. д-р Любомира Николаева-Гломб (вирусолог)

доц. д-р Петя Димитрова и гл. ас. Снежана Русинова (имунолози)

гл. ас. д-р Стефан Николов (физик)

Наско Стаменов (химик)

д-р Боян Мичев (орнитолог)

д-р Катерина Сакалийска (растителен физиолог)

д-р Евгения Сарафова (картограф, СУ „Св. Климент Охридски“)

Специални гости са френският антрополог д-р Оливие Живър и британският палеонтолог д-р Майкъл Санди, живеещ в Пловдив.

Журналистите Живко Константинов и Мария Чернева ще споделят какво е да си научен репортер, а експертът по киберсигурност Ангел Сираков ще говори за безопасността на децата онлайн.

Основна програма и пропуски:

https://beautifulscience.bg/p-programa/

Теми и специални акценти

Основен фокус на фестивала е темата „Нашата планета“ – за климатичните промени и решенията на учените за бъдещето на Земята.

Другите теми включват Космос, Здраве и Технологии.

Програмата през уикенда е организирана така, че родителите и децата могат да участват в различни подходящи събития, както и в общи занимания за цялото семейство.

Зона „Откривател“ и изложби

Фоайето на Центъра ще бъде преобразено в Зона „Откривател“ с щандове на университети, изследователски институти и образователни инициативи.

Там ще бъдат представени две изложби:

„Юрски свят: динозаврите отвъд киното“ – на палеонтолога Владимир Николов (НПМ при БАН)

– на палеонтолога Владимир Николов (НПМ при БАН) „Начертаният път към Свободата и Съединението. България върху старите карти“ – на доц. д-р Евгения Сарафова (СУ).

Посетителите ще могат да се включат в експерименти и демонстрации, както и да разгледат Фестивалната книжарница на Жанет-45.

Повече за зоната:

https://beautifulscience.bg/p-explorer/

Организация и партньори

Пловдивският фестивал на науката се организира от Фондация „Красива наука“ под патронажа на Министерството на образованието и науката и Българската академия на науките.

Партньори: Община Пловдив, Ендуросат, Кауфланд, ABC Communications & Design, ИК Жанет-45, Софийски университет, ТУ-Пловдив, МУ-Пловдив, Зоологическа градина – Пловдив, Регионален природонаучен музей – Пловдив, Национален природонаучен музей при БАН, АПЕКС, ТехноМеджикЛенд, Център за изследвания и анализи, Клуб Квант, CodeCraft, National Geographic, Френски институт – София, NT Center, БТА, Аз-буки, Наука OFFNews, MediaBricks, БГ Наука, Уча в Пловдив и други.

Всичко за фестивала:

https://beautifulscience.bg/plovdiv-science-festival/