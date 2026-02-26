От Пловдив към Европа: Портал помага на учители да се справят със стреса в професията

Иновативната платформа може да бъде използвана от над 90 000 педагогически специалисти в България и стотици хиляди в европейски мащаб

Инструментът, създаден от Педагогическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, получи европейско признание

Екипът е ръководен от проф. д-р Юрий Янакиев, чиято научна и приложна работа в областта на психичното здраве, превенцията на бърнаут синдрома и устойчивостта в образователната среда стои в основата на инициативата

Разработен от екип на Педагогическия факултет към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ електронен портал за подкрепа на благополучието на педагогическите специалисти получи европейска видимост чрез публикуването му в официалната платформа на Европейската комисия – School Education Gateway.

Порталът е създаден като практичен инструмент, който предлага конкретни решения за превенция на бърнаут синдрома, управление на професионалния стрес и изграждане на устойчивост в училищната среда. Съдържанието включва научнообосновани насоки, приложими стратегии и ресурси, които могат да бъдат използвани директно в ежедневната работа на учители, директори и училищни екипи.

Инициативата е реализирана под ръководството на проф. д-р Юрий Янакиев и стъпва върху дългогодишен изследователски и практически опит в областта на психичното здраве в образованието.

Публикуването в School Education Gateway означава, че разработката е оценена като приложима и ефективна в европейски контекст. Това признание не само утвърждава експертния потенциал на Педагогическия факултет, но и поставя Пловдивския университет сред институциите, които предлагат реални, работещи решения в подкрепа на образователната общност – както в България, така и в Европа.