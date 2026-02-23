Събитие, което България не е виждала досега, ще превърне Пловдив в сцена на среща между Космоса и изкуството. На 23 февруари от 18:00 часа Епископската базилика на Филипопол отваря врати за първата изложба на съвременно космическо изкуство у нас – „Книга за Луната“, със специален джаз откриващ концерт.

Под купола на една от най-старите раннохристиянски базилики в Европа ритъмът на пловдивския джаз ще въведе публиката в своеобразна машина на времето. В музикалната програма участват: Мирослав Турийски – пиано и клавишни, Александър Леков – бас, Желязка Белчилова – вокал.

Книга с размер 1 см³, която ще кацне на Луната

В центъра на изложбата е миниатюрната „Книга за Луната“ – арт обект с размер едва 1 кубичен сантиметър, който скоро ще напусне Земята като капсула на времето. Световната премиера на проекта се случва именно в Пловдив. Посетителите ще видят втория резервен екземпляр, създаден през 2025 г., докато първият се подготвя за мисията „Грифин-1“ на Astrobotic Technology.

Изложбата събира 48 артисти от цял свят, които отговарят на въпроса: „Как Луната вижда Земята?“. Сред участниците са пионери на космическото изкуство като Едуардо Кац и Артър Уудс, както и творци, изпращали свои произведения на Международна космическа станция.

Публиката ще види визуални принтове, аудио инсталации и 3D скулптури – формати, създадени специално за Космоса или вдъхновени от него.

Космосът като нова среда за изкуство

Куратор на изложбата е Луис Бернардо Гузман – основател на Radix Lucis Studio. През 2020 г. той изпраща кремъчни водорасли на Международната космическа станция. Те се завръщат живи, но с напълно променена структура – доказателство, че микрогравитацията може да се превърне в трансформираща среда за създаване на изкуство, невъзможно на Земята.

Една от творбите в експозицията е специално създадена от него за българската публика и ще има своята световна премиера в Пловдив.

23 февруари, 18:00 ч.

Вход свободен

Космосът никога не е бил по-близо до Пловдив.