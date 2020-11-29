Кубрат Пулев: Само безсилните посягат!

Заедно с Тодор Неделев и Николай Бухалов участват в кампанията против домашния тормоз
Информационна изложба „Зонта казва НЕ на насилието“ е разположена на пл.“Централен“ (ГАЛЕРИЯ)
Тазгодишната кампания „16 дни активност против насилието над жени” Зонта клуб – Пловдив стартира през седмицата с поставяне изложба с информационни табла на площад „Централен“ в града под тепетата.
Инициативата под наслов „Зонта казва Не“ (Zonta Says NO) е по повод 25 ноември – Международния ден за елиминиране на насилието над жени.
Тя продължава с отделни акции до 10 декември – международния ден за правата на човека.
Информационната кампания е подкрепена от известни личности, сред които: Кубрат Пулев, Николай Бухалов, Тодор Неделев, Кирил Еферемов, Кирил Кирилов, Юлий Толкин и други.
В продължение на месец гражданите и гостите на град Пловдив ще могат да я посетят и да се запознаят с подредени информационни пана около Форума и реновирания фонтан до Дома на армията.
Според статистическите данни, всяка втора жена в света е жертва на насилие от страна на партньора си, а всяка пета е подложена или заплашена от сексуално насилие.
В продължение на месец, фасадата на Дом на културата „Борис Христов“ ще е изписано в различни цветове „Зонта казва не на насилието“.
В първия ден от камранията на Зонта Акведуктът на Бунарджика светна в оранжево
1 337 коментари
Amitriptyline: Amitriptyline – AmiTrip
Chao anh em, n?u anh em dang ki?m nha cai uy tin d? cay cu?c Da Ga thi tham kh?o d?a ch? nay. Dang co khuy?n mai: https://homemaker.org.in/#. Hup l?c d?y nha.
Hello mọi người, bác nào muốn tìm chỗ nạp rút nhanh để giải trí Tài Xỉu thì xem thử địa chỉ này. Đang có khuyến mãi: Link không bị chặn. Chúc các bác rực rỡ.
Hello mọi người, nếu anh em đang kiếm trang chơi xanh chín để gỡ gạc Casino đừng bỏ qua con hàng này. Nạp rút 1-1: Tải Sunwin. Chiến thắng nhé.
Hello m?i ngu?i, ngu?i anh em nao c?n san choi d?ng c?p d? gi?i tri N? Hu thi vao ngay ch? nay. T?c d? ban th?: Link vao BJ88. Chuc cac bac r?c r?.
Hello mọi người, bác nào muốn tìm sân chơi đẳng cấp để giải trí Tài Xỉu thì tham khảo con hàng này. Uy tín luôn: https://homemaker.org.in/#. Húp lộc đầy nhà.
Chào cả nhà, người anh em nào cần trang chơi xanh chín để cày cuốc Nổ Hũ thì vào ngay con hàng này. Nạp rút 1-1: sunwin. Chúc anh em may mắn.