Теди Москов гостува в Пловдив с „Мухи без глави“

На 23 септември под откритото небе на Лятно кино „Орфей“ любими актьори и режисьорът Теди Москов ще предпишат „рецепта за щастие“ на пловдивската публика

Пловдивските почитатели на качествения театър ще имат възможността на 23 септември от 20:00 ч. в Лятно кино „Орфей“ да се потопят в неподражаемия свят на режисьора Теди Москов с авторската му постановка „Мухи без глави“.

Определяна от създателите си като „невъзпитана комедия“, пиесата разказва за абсурдните и комични усилия на три семейства да избягат от сивотата на ежедневието. Спасението идва под формата на необичайно лечение, предписано от лекар-циник. Неговият патентован метод – наречен просто „Сексотерапия“ – е по-скоро ловка и злорадстваща провокация, целяща да изгледа „сеира“ на пациентите си, отколкото стандартна медицина.

„Изневери, изневери и пак изневери… Рухват ли семейства? Дали ще се изградят отново? Как и къде всеки да търси щастието? Отговорът се е скрил в тринадесета стая в един съмнителен хотел в едно съмнително предградие на Париж.“

За пълното успокоение на зрителите, авторите на спектакъла уточняват, че всички недотам морални събития и пикантни обрати се разиграват безопасно във Франция… и то в началото на миналия век! А дали героите ще открият правилата на хармонията, или накрая все пак ще получат сбъркана „рецепта за щастие“, публиката ще разбере само на място.

Яркият визуален стил и музикалната атмосфера на спектакъла са дело на утвърдените имена Свила Величкова (сценография и костюми) и композитора Антони Дончев.

Творчески екип:

Режисьор: Теди Москов

Сценография и костюми: Свила Величкова

Композитор: Антони Дончев

С участието на: Мая Новоселска, Силвестър Силвестров, Богдан Казанджиев, Тодор Кайков, Димитър Терзиев, Мира Янева, Маргарита Лъчезарова, Людмила Даскалова и Виктория Христова.

Продажба на билети онлайн в мрежата на Grabo.bg, както и на касата на Лятно кино „Орфей“.

Препоръчва се предварително закупуване на билети поради ограничения брой места.