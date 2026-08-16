Пловдивчанин представя България на Световното по паеля

Николай Генчев ще се бори за титлата „Най-добра паеля в света“ във Валенсия

Пловдив отново ще има свой представител на световната сцена на паелята. Пловдивчанинът Николай Генчев ще представя България на World Paella Day Cup 2026 – световното състезание, което всяка година събира най-добрите майстори на испанското ястие.

На 20 септември Генчев ще застане сред 12 готвачи от три континента, които ще се състезават във Валенсия за престижната титла „Най-добра паеля в света“. Големият финал ще се проведе в La Marina de València и ще бъде отворен за публика.

Българският участник си извоюва мястото след оспорвана национална надпревара през юни в Бургас. Той е третият българин, който стига до световния финал, след Николай Тодоров и Калоян Колев, представили страната ни в предишните две издания.

Пловдивчанинът, който впечатли испанците

За Николай Генчев и неговата паеля „Под тепето“ вече писа. В предишния ни материал разказахме как пловдивчанинът успя да впечатли испанската публика със своето разбиране за едно от най-емблематичните ястия на Валенсия.

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Сега залогът е още по-голям – Генчев ще трябва да защити българското участие сред представители на 12 държави от Америка, Европа и Азия.

Единадесет от финалистите са спечелили местата си чрез международни полуфинали, проведени в България, Уругвай, Мексико, Еквадор, Колумбия, Румъния, Франция, Швейцария, Дания и Япония. Дванадесетият финалист е Великобритания, избрана от организаторите като страна-гост.

Битката ще се гледа по целия свят

На финала участниците ще приготвят своите паели на живо пред специализирано жури. Състезанието ще бъде излъчвано онлайн чрез официалния стрийминг на World Paella Day, така че битката във Валенсия ще може да бъде проследена от зрители по целия свят.

Преди състезанието финалистите ще преминат и през специална кулинарна и културна програма. Те ще посетят природния парк Албуфера и ще се запознаят с традициите, продуктите и културата на ориза – неразделна част от историята на паелята.

World Paella Day е инициатива на фондация Visit València, която цели да популяризира паелята като едно от най-разпознаваемите ястия в световната гастрономия, но и да пази връзката му с неговия автентичен произход – Валенсия.

А на 20 септември погледите ще бъдат насочени и към българския участник. Николай Генчев ще има шанс да превърне пловдивската паеля в световна история.