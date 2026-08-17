Депутатът Манол Пейков призова пловдивчани да се включат в протеста за запазване на държавния дял в Международен панаир – Пловдив, който се провежда тази вечер пред Община Пловдив. В публикацията си Пейков припомни развитието на казуса с акциите на панаира и отправя остри критики към действията на държавата. Според него ключовият момент сега е срокът, в който министърът на финансите Гълъб Донев трябва да заяви пред Върховния касационен съд дали потвърждава извършените до момента процесуални действия по делото за панаира.

Пловдивчани отново излизат на протест за Панаира

Обрат по делото за Панаира: Процедурен пропуск поставя под въпрос съдебната битка за акциите

Ето пълния призив на Манол Пейков:

Скъпи приятели,

За малко повече от 20 години, с помощта на редица пловдивски кметове и общински съветници и на принципа кон за кокошка, пловдиският феодал Георги Гергов успя да овладее мажоритарния дял акции на Международен панаир – Пловдив.

Това му дава възможност да го управлява, но не и да го разруши и презастрои.

За да направи последното е необходимо да владее поне ⅔ от акциите – с други думи, над 66.67%.

Преди около две години тогавашният шеф на държавата Бойко Борисов, посредством машата си Иван Портних (тогавашен кмет на Варна) се опита да сервира на тепсия на Гергов още 29% от панаира – посредством съшита с бели конци псевдо-заменка срещу имот в центъра на Варна.

Малко по-късно, докато Портних се опитваше да прехвърли на Гергов въпросните 29% (чиято стойност по днешни изчисления възлиза на над 200 милиона евро), нововстъпилият в длъжност министър на икономиката Богдан Богданов от правителството на Николай Денков спря сделката, като стартира съдебна процедура за уронване на интересите на държавата.

Така тихичко се изнизаха годинките – докато преди десетина дни, баш в средата на август, Висшият касационен съд не постанови, че не било работа на министъра на икономиката да заведе въпросното дело, ами на министъра на финансите.

Демек – министърът на финансите трябва да п о т в ъ р д и, че иска да п р о д ъ л ж и заведеното преди две години дело.

Само дето настоящият министър на финансите – Гълъб Донев – е част от правителството на Румен Радев. А – както добре знаем – Георги Гергов беше един от основните спонсори на предизборната кампания на последния.

С други думи – касационния съд (със или без нечия помощ) отвори ма-а-алка вратичка, която позволява на Радев елегантно да върне „жеста“ на своя спонсор – като му хариза държавна собственост с безценно значение и на стойност колкото цял жилищен квартал.

Гълъб Донев има всичко на всичко още 2 (два) дни, за да потвърди пред касационния съд какви са намеренията му.

Предвид обстоятелствата, масовите очаквания са просто да се направи на ударен и да изпусне срока.

Е д и н с т в е н и я т начин да го убедим, че ТРЯБВА да действа, е като окажем максимален о б щ е с т в е н натиск.

Затова: е л а т е довечера, на 17 август, пинеделник, от 19:00 пред Община Пловдив.

За да обясним на управляващите, че Международният панаир – най-старият изложбен център на Балканите, на площ от 362,000 м² и струващ към настоящия момент около милиард евро – принадлежи на Пловдив и пловдивчани, а не на филанкишията.

И че ако г-н Донев и шефът му г-н Радев си направят оглушки – това н я м а да бъде забравено, нито подминато, нито оставено без възмездие.

Защото истината и справедливостта винаги намират своя път до хората.

Ще се видим довечера!