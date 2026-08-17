След убийството на Георги Кузев: Синдикат „Образование“ иска повече дисциплина и контрол в училищата

Убийството на 37-годишния Георги Кузев в Пловдив е поредният тревожен сигнал за проблемите с агресията сред непълнолетните и за необходимостта от промени в системата на превенция, смятат от Синдикат „Образование“. В позиция от 17 август организацията настоява за по-строги правила в училище, по-ясна отговорност на родителите и ограничаване на достъпа на децата до социалните мрежи.

От синдиката определят случая в Пловдив като „трагична постъпка“, която според тях показва натрупвани с години проблеми с възпитанието и дисциплината. В същото време организацията подчертава, че отговорността не трябва да бъде прехвърляна единствено върху образователната система.

„Тази трагедия е индикатор за провала не на образованието, а на държавата да изгражда граждани, които познават и спазват правилата и носят отговорност за своите действия“, посочват от синдиката.

Според организацията тежките престъпления обикновено са предшествани от по-малки прояви на агресия и нарушаване на правила, към които институциите и обществото не реагират достатъчно последователно.

Искат промени в училищните правила

Сред предложенията на „Синдикат Образование“ е въвеждането на задължителен договор между родителите и училището, с който да се гарантира спазването на училищния правилник.

Синдикатът настоява още процедурата за налагане на санкции на ученици да бъде опростена, да се въведе оценка за дисциплина, както и да се даде възможност за временно отстраняване от час или от учебни занятия при тежки прояви на агресия.

Предлага се също при преместване на ученик в друго училище отговорността за изпълнението на процедурата да бъде изцяло на родителя.

От организацията поставят акцент и върху използването на мобилни телефони и социални мрежи. Сред исканията са реално прилагане на забраната за телефони в училище, ограничаване на използването на социални мрежи от ученици и забрана за нерегламентирана комуникация между родители и учители по време на учебния процес.

Повече отговорност и за родителите

Синдикатът предлага и въвеждането на административни и финансови санкции, както и доброволчески труд за родители на деца, които системно нарушават училищните правила.

Оттам настояват държавните институции да ограничат административния и политическия натиск върху учители и директори при сигнали от родители.

„Вече нямаме време за чакане“, заявяват от „Синдикат Образование“, като настояват за ефективни мерки както срещу агресията, така и за промяна в начина, по който обществото и институциите възприемат дисциплината и възпитанието.

В края на позицията организацията обобщава исканията си с призив за „правила, отговорност и възпитание“, като подчертава, че учителите трябва да могат да изпълняват основната си функция, без да бъдат превръщани в „заложници на политици и бюрократи“.

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