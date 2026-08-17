Диво прасе предизвика катастрофа – пострадаха 12 души

12 души са пострадали при катастрофа на пътя между Бургас и Маринка, след като внезапно излязло на пътното платно диво прасе е предизвикало поредица от сблъсъци.

Инцидентът е станал снощи около 20:50 часа, малко след пътния възел за квартал „Крайморие“.

Първоначално автомобил, пътуващ към Бургас, е ударил дивото животно. При сблъсъка са се отворили въздушните възглавници, а колата е останала аварирала в насрещното платно.

След него е пристигнал автобус, който спрял, за да бъде оказана помощ. Няколко от пътниците слезли и се опитали да изместят авариралия автомобил към банкета.

Докато помагали, кола, движеща се в посока Маринка, се блъснала в авариралия автомобил. Зад волана е бил 71-годишен бургазлия. В автомобила са пътували още неговата 71-годишна съпруга и 47-годишната им дъщеря.

Тримата са пострадали при удара. Шофьорът е със счупена гръдна кост, съпругата му е получила контузия на гръдния кош, а дъщеря им е със счупени ключица и ребро.

Ранени са и деветима пътници от автобуса, които са слезли да помогнат. Сред тях са две жени на 18 и 21 години от Твърдица, 22-годишен мъж от Ясна поляна и шестима турски граждани на възраст между 21 и 46 години.

Общо осем от пострадалите са транспортирани в болница с различни травми, като шестима са оставени за лечение. Друга жена е настанена в УМБАЛ – Бургас с комоцио.

По информация на БНТ няма опасност за живота на пострадалите.