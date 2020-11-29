Кубрат Пулев: Само безсилните посягат!

Заедно с Тодор Неделев и Николай Бухалов участват в кампанията против домашния тормоз
Информационна изложба „Зонта казва НЕ на насилието“ е разположена на пл.“Централен“ (ГАЛЕРИЯ)
Тазгодишната кампания „16 дни активност против насилието над жени” Зонта клуб – Пловдив стартира през седмицата с поставяне изложба с информационни табла на площад „Централен“ в града под тепетата.
Инициативата под наслов „Зонта казва Не“ (Zonta Says NO) е по повод 25 ноември – Международния ден за елиминиране на насилието над жени.
Тя продължава с отделни акции до 10 декември – международния ден за правата на човека.
Информационната кампания е подкрепена от известни личности, сред които: Кубрат Пулев, Николай Бухалов, Тодор Неделев, Кирил Еферемов, Кирил Кирилов, Юлий Толкин и други.
В продължение на месец гражданите и гостите на град Пловдив ще могат да я посетят и да се запознаят с подредени информационни пана около Форума и реновирания фонтан до Дома на армията.
Според статистическите данни, всяка втора жена в света е жертва на насилие от страна на партньора си, а всяка пета е подложена или заплашена от сексуално насилие.
В продължение на месец, фасадата на Дом на културата „Борис Христов“ ще е изписано в различни цветове „Зонта казва не на насилието“.
В първия ден от камранията на Зонта Акведуктът на Бунарджика светна в оранжево
1 258 коментари
Grandpashabet güncel adresi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Hızlı erişim için https://grandpashabet.in.net/# Deneme bonusu burada.
Matbet TV güncel adresi lazımsa doğru yerdesiniz. Maç izlemek için: Matbet Güncel Canlı maçlar burada. Arkadaşlar, Matbet bahis son linki açıklandı.
Bahis severler selam, Casibom kullan?c?lar? icin onemli bir bilgilendirme paylas?yorum. Bildiginiz gibi Casibom giris linkini erisim k?s?tlamas? nedeniyle surekli degistirdi. Siteye ulas?m problemi varsa dogru yerdesiniz. Guncel Casibom giris adresi art?k paylas?yorum Casibom Uyelik Paylast?g?m baglant? uzerinden dogrudan hesab?n?za girebilirsiniz. Ek olarak yeni uyelere sunulan freespin kampanyalar?n? mutlaka inceleyin. Guvenilir slot keyfi icin Casibom tercih edebilirsiniz. Tum forum uyelerine bol kazanclar dilerim.
Matbet giris adresi ar?yorsan?z dogru yerdesiniz. H?zl? icin t?kla: Matbet Apk Yuksek oranlar bu sitede. Gencler, Matbet bahis yeni adresi belli oldu.
Arkadaşlar, Grandpashabet Casino son linki belli oldu. Giremeyenler buradan giriş yapabilir Grandpashabet
Matbet güncel linki lazımsa işte burada. Hızlı için: Matbet Güncel Canlı maçlar bu sitede. Gençler, Matbet son linki açıklandı.
Arkadaşlar selam, bu site oyuncuları için önemli bir duyuru paylaşıyorum. Malum platform adresini yine güncelledi. Erişim hatası yaşıyorsanız panik yapmayın. Son Vaycasino giriş adresi artık aşağıdadır: https://vaycasino.us.com/# Bu link üzerinden doğrudan siteye erişebilirsiniz. Güvenilir casino deneyimi sürdürmek için Vay Casino tercih edebilirsiniz. Herkese bol şans temenni ederim.
Gençler, Grandpashabet Casino son linki belli oldu. Adresi bulamayanlar şu linkten devam edebilir https://grandpashabet.in.net/#