EVN приключи предсрочно ремонта на „Пещерско шосе“

Дейностите по проекта на бул. “6-ти септември” също се изпълняват по утвърдения график

EVN Топлофикация спази ангажимента си за предсрочно завършване на един от важните си обекти в Пловдив това лято, с което освободи за движение участъка от бул. „Пещерско шосе“, който беше затворен на 10 август.

Дейностите по новия присъединителен топлопровод приключиха в резултат на добрата координацията между участниците в строителството. Това даде възможност за по-бързото възстановяване на схемата за движение по булеварда и намали неудобствата за гражданите.

Паралелно с това EVN Топлофикация финализира и рехабилитацията на главен топлопровод в район „Източен“ по ул. „Правда“, като в момента се изпълняват дейности по възстановяване на асфалтовата настилка. Последният етап от проекта включва подмяна на 230 м топлопровод. С приключването на обекта общата рехабилитирана топлопреносна мрежа в район „Източен“ достига 540 м.

Продължават дейностите по рехабилитация на топлопреносната мрежа и по друг важен за компанията и града проект в участък от бул. “6-ти септември” (от ул. „Владивосток“ до ул. „Тургенев“) в Пловдив. Тук дейностите също се изпълняват по график с цел максимално бързото му завършване и минимизиране неудобството за гражданите.

До момента са извършени изкопните дейности, демонтирани са старите топлопроводи, стари стоманобетонови капаци и корита. Извършено е необходимото подсигуряване на изкопа. Положени са и новите топлопроводи, като се извършват заваръчни съединения.

След приключването им ще бъдат извършени последващите строително-монтажни дейности и възстановяване на засегнатите настилки.

Същевременно ВиК Пловдив също изпълнява технически дейности по своя подземна инфраструктура в същия участък, като проектите се изпълняват в координация между двете дружества. Крайният срок за приключване на проекта е 14.09.2026 г. като EVN Топлофикация предприема всички мерки за възможно по-бързотo му финализиране.