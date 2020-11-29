Кубрат Пулев: Само безсилните посягат!

Заедно с Тодор Неделев и Николай Бухалов участват в кампанията против домашния тормоз
Информационна изложба „Зонта казва НЕ на насилието“ е разположена на пл.“Централен“ (ГАЛЕРИЯ)
Тазгодишната кампания „16 дни активност против насилието над жени” Зонта клуб – Пловдив стартира през седмицата с поставяне изложба с информационни табла на площад „Централен“ в града под тепетата.
Инициативата под наслов „Зонта казва Не“ (Zonta Says NO) е по повод 25 ноември – Международния ден за елиминиране на насилието над жени.
Тя продължава с отделни акции до 10 декември – международния ден за правата на човека.
Информационната кампания е подкрепена от известни личности, сред които: Кубрат Пулев, Николай Бухалов, Тодор Неделев, Кирил Еферемов, Кирил Кирилов, Юлий Толкин и други.
В продължение на месец гражданите и гостите на град Пловдив ще могат да я посетят и да се запознаят с подредени информационни пана около Форума и реновирания фонтан до Дома на армията.
Според статистическите данни, всяка втора жена в света е жертва на насилие от страна на партньора си, а всяка пета е подложена или заплашена от сексуално насилие.
В продължение на месец, фасадата на Дом на културата „Борис Христов“ ще е изписано в различни цветове „Зонта казва не на насилието“.
В първия ден от камранията на Зонта Акведуктът на Бунарджика светна в оранжево
1 247 коментари
Arkadaşlar selam, bu site kullanıcıları için kısa bir bilgilendirme paylaşıyorum. Malum site giriş linkini tekrar değiştirdi. Giriş sorunu yaşıyorsanız panik yapmayın. Çalışan Vaycasino giriş adresi şu an aşağıdadır: Vaycasino Bu link ile vpn kullanmadan hesabınıza erişebilirsiniz. Güvenilir casino keyfi sürdürmek için Vaycasino tercih edebilirsiniz. Herkese bol kazançlar dilerim.
Dostlar selam, bu site oyuncuları için kısa bir bilgilendirme paylaşıyorum. Malum Vaycasino giriş linkini tekrar değiştirdi. Erişim sorunu yaşıyorsanız endişe etmeyin. Çalışan Vay Casino giriş linki şu an burada: https://vaycasino.us.com/# Bu link ile vpn kullanmadan hesabınıza erişebilirsiniz. Lisanslı casino deneyimi sürdürmek için Vaycasino doğru adres. Herkese bol şans dilerim.
Arkadaşlar selam, bu site oyuncuları için önemli bir bilgilendirme paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi Vaycasino giriş linkini yine değiştirdi. Giriş sorunu varsa endişe etmeyin. Çalışan Vay Casino giriş adresi artık burada: Vay Casino Apk Bu link ile direkt siteye girebilirsiniz. Lisanslı bahis keyfi sürdürmek için Vaycasino doğru adres. Tüm forum üyelerine bol şans temenni ederim.
Gencler, Grandpashabet yeni adresi ac?kland?. Adresi bulamayanlar buradan devam edebilir Siteye Git
Arkadaşlar selam, Vay Casino oyuncuları için kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Malum Vaycasino adresini yine güncelledi. Erişim sorunu varsa endişe etmeyin. Yeni siteye erişim adresi artık burada: https://vaycasino.us.com/# Bu link üzerinden vpn kullanmadan siteye erişebilirsiniz. Lisanslı casino keyfi sürdürmek için Vaycasino doğru adres. Herkese bol şans dilerim.
Grandpashabet güncel linki arıyorsanız işte burada. Sorunsuz erişim için Grandpasha Giriş Deneme bonusu burada.
Gençler, Grandpashabet Casino yeni adresi belli oldu. Adresi bulamayanlar şu linkten giriş yapabilir Grandpashabet