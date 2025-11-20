Ограничават движението заради шествие по повод Деня на християнското семейство

От ОП „Организация и контрол на транспорта“ информират, че във връзка с провеждане на тържествено шествие по повод Деня на християнското семейство, на 20 ноември /четвъртък/, от 14.30 ч. до 16.00 ч., се затварят за движение южното платно на бул. ,,Освобождение“, в участъка от кръстовището на ул. ,,Пеньо Пенев“ до ул. „Недялка Шилева“, западното платно на ул. „Недялка Шилева“, в участъка от бул. „Освобождение“ до ул. „Съединение“, и източното платно на ул. „Недялка Шилева“, в участъка от ул. „Съединение“ до бул. „Цар Симеон“.

Маршрутите на автобусни линии №18 и №44 се променят, както следва:

Линия №18

Посока: Хангарите – Завод ,,Устрем“

Бул. „Съединение“, спирка №79 – кино ,,Фейсис“, направо бул. „Съединение“, спирка №80 – Блок 175, ляв завой по ул. ,,Пеньо Пенев“, спирка №358 – Блок 330, ляв завой по бул. „Цар Симеон“, десен завой по ул. „Недялка Шилева“ и по маршрута утвърден от Об ТС.

Посока: Завод ,,Устрем“ – „Хангарите“

Ул. „Недялка Шилева“, спирка №332 – „Печатницата“ – изток, ляв завой по бул. „Цар Симеон“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, десен завой по ул. „Съединение“, спирка №108 – срещу „Детски свят“ и по маршрута утвърден от Об ТС.

Линия №44

Посока: Завод „Устрем“ – ПУ

Ул. „Цар Симеон“, ляв завой по ул.,, Пеньо Пенев“, десен завой по ул. „Съединение“, спирка №108 – срещу ,,Детски свят“ и по маршрута утвърден от Об ТС.

Посока: ПУ – Завод ,,Устрем‘‘

Бул. „Съединение“, спирка №80 – Блок 175, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, спирка №358 – Блок 330, десен завой по бул. „Цар Симеон“ и по променения маршрут към ул. ,,Асеновградско шосе“