Пловдив остава на временен режим на обществен транспорт, а очакваната реформа в сектора се отлага

След оживен дебат съветниците не дадоха зелена светлина за обявяване на обществена поръчка за градските автобусни линии

След близо час дебати Общинският съвет на Пловдив не прие предложението на кмета Костадин Димитров за стартиране на процедура за нов договор за градския транспорт. С 20 гласа „за“ и 24 „въздържали се“ предложението не мина дори при прегласуване.

Точката, внесена от градоначалника, предвиждаше провеждане на обществена поръчка за възлагане на интегрирана услуга за пътнически превоз по основните автобусни линии от транспортната схема на Пловдив. Договорът с избрания изпълнител трябваше да бъде за срок от 10 години, като мотивът беше да се гарантират инвестиции и обновяване на автопарка.

Съветниците от опозицията остро разкритикуваха предложението, като заявиха, че в него липсват ключови елементи и конкретика. Част от тях бвиниха администрацията, че иска „празен чек“ за договор без аргументация.

„Липсват критерии, липсва актуализация на транспортната схема, а маршрутите и разписанията ще останат същите“, заяви Яна Димитрова от „Браво, Пловдив“. Тя постави въпрос и за несъответствието между дългия срок и възможността общината да изтегля линии без неустойка: „Как тогава даваме сигурност на оператора?!“

Веселина Александрова („Демократична България“) подчерта, че мотивите не обясняват защо се избира редът на обществена поръчка, а не концесия. „Отново гласуваме празен чек на кмета да прави каквото си иска, но отговорността ще е наша“, каза тя и предупреди, че решението може да бъде обжалвано, тъй като не е определена линия за хора с увреждания – изискване по Наредба № 2 на Министерството на транспорта.

От ГЕРБ контрираха, че това е само разрешение за започване на процедура. „Ние не даваме празен чек, а позволение за стартиране на процедура. Самият договор ще бъде публичен и може да се обжалва“, заяви съветникът Жоро Къчков.

Заместник-кметът по транспорт Александър Държиков защити предложението.

Той напомни, че актуализацията на транспортната схема започва с изготвянето на Генерален план за организация на движението, по който досега не е имало работа:

„Когато поех поста, Пловдив беше без Генерален план и нула действия по възлагането му. Сега имаме задание и до 30% от него е насочено към транспортната схема. Ако беше започнато навреме, щяхме вече да имаме нова схема.“

По думите му, чакането на завършения Генерален план би означавало „още година на спешна мярка“, което не е устойчиво решение на проблема.

„Спешната мярка е това, което имаме сега – автобуси, които се сменят непрекъснато, без контрол и без изисквания. С тази стъпка тръгваме към ред и прозрачност,“ посочи Държиков.

По темата за „Екобус“ той уточни:

„В договора ще има клауза – при готовност на „Екобус“ Общината може с едногодишно уведомление да изтегли линии без неустойка. Това е гаранция, че не пречим на развитието на общинския превозвач.“

Бившият кмет Славчо Атанасов („Съединени за Пловдив“) очерта проблема с недостига на автобуси:

„В момента Пловдив се обслужва от 210–230 автобуса. Преди 15 години бяха 290 плюс 40 тролейбуса – при по-малък град. Как да спечелим битката сега?“

Той предупреди, че разширяването на града без пропорционално увеличаване на транспортния капацитет ще задълбочи кризата.

След решението администрацията трябва да преработи предложението, като добави конкретни критерии, актуализира транспортната схема и мотивира избора на правен ред – ЗОП или концесия.

Дотогава Пловдив остава на временен режим на обществен транспорт, а очакваната реформа в сектора се отлага.