Gorillaz, Kneecap и Sleaford Mods излизат на сцената във втория ден на PHILLGOOD

След силния старт с The Cure, фестивалът PHILLGOOD продължава с още една вечер, изпълнена със световни имена.

The Cure с феноменален концерт от близо 2 часа и половина

В събота, 18 юли, сцените на Гребната база ще посрещнат Gorillaz, Kneecap, Sleaford Mods и Los Bitchos, а програмата отново обещава повече от осем часа музика на три сцени.

Главната сцена ще бъде открита в 18:00 часа от британско-австралийската група Los Bitchos, след което ще се качат провокативният британски дует Sleaford Mods и ирландската хип-хоп сензация Kneecap. Кулминацията на вечерта е концертът на Gorillaz, които ще излязат пред публиката в 22:45 часа.

Паралелно с основната програма, PhillCool Stage ще предложи разнообразен микс от български и международни изпълнители. Вечерта започва с Jin Monic, следвани от Жлъч & Гена, Hayes & Y, а след полунощ сцената ще бъде завладяна от впечатляващото шоу на Apashe & Brass Orchestra.

Любителите на електронната музика ще открият своята територия на третата сцена, където са предвидени сетове на Raredub, KiNK B2B HAAi и перуанско-германската продуцентка Sofia Kourtesis.

Организаторите напомнят, че вратите на фестивала отварят в 17:30 часа, а освен музикалната програма посетителите ще могат да се възползват от богатата фестивална зона с разнообразни кулинарни предложения, барове, мърч зона и специално обособени пространства за почивка и развлечения.

Още от емоциите в първия ден на фестивала вижте в следващото видео. Под тепето гостува зад кулисите на фестивала, часове преди начолото.

PHILLGOOD ще завърши в неделя с Moby, превръщайки Пловдив в музикалната столица на България за едно от най-мащабните фестивални събития в страната.

Снимка на корицата: PhillGood Festival