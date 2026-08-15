57-годишна жена загина при катастрофа край Ново село

57-годишна жена загина при катастрофа с мотоциклет край Ново село, съобщиха от полицията в Пловдив.

Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 около 15:30 часа днес. На изхода на Ново село в посока село Исперихово мотоциклет „Кавазаки“ е излязъл извън пътното платно и се е блъснал в бетонно съоръжение до отводнителен канал.

На място е пристигнал медицински екип, който е констатирал смъртта на 57-годишната пътничка.

Мотоциклетът е бил управляван от мъж на същата възраст. Той е изпробван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна.

Местопроизшествието е запазено от служители на РУ-Стамболийски. По случая е образувано досъдебно производство, а работата по него е поета от служители на сектор „Разследване на престъпления по транспорта“.

Причините и обстоятелствата около катастрофата се изясняват.