Майките остават с 50% обезщетение при ранно връщане на работа

Народното събрание не подкрепи на първо четене предложението на „Продължаваме промяната“ майките, които се върнат на работа преди изтичането на отпуска по майчинство, да получават пълния размер на обезщетението си вместо досегашните 50%.

Законопроектът получи подкрепата на 70 депутати от ГЕРБ-СДС, ДПС, „Продължаваме промяната“, „Демократична България“, „Възраждане“ и един народен представител от „Прогресивна България“. Против гласува един депутат, а мнозинството от парламентарната група на ПБ се въздържа, с което предложението беше отхвърлено.

Спор между ПП и ПБ в пленарната зала

От „Продължаваме промяната“ защитиха предложението с аргумента, че то ще насърчи повече майки да се върнат на работа, без да натоварва бюджета. Според Асен Василев мярката е в полза както на семействата и работодателите, така и на държавата, тъй като работещите майки ще продължат да плащат данъци и осигуровки.

От „Възраждане“ също заявиха подкрепа за законопроекта и обявиха, че застават зад исканията на майките, организирали протест пред парламента.

От „Прогресивна България“ обаче посочиха, че обезщетението за майчинство не следва да се превръща в допълнително възнаграждение. Според Петър Витанов Министерството на труда и социалната политика подготвя вариант компенсацията да бъде увеличена до 75% от 2027 година, когато това бъде предвидено в бюджета.

Дебатът прерасна в размяна на остри реплики между двете формации. Николай Денков обвини управляващите, че говорят в подкрепа на семействата, но не предприемат реални действия, а от ПБ отвърнаха, че подобни промени трябва да бъдат съобразени с възможностите на държавния бюджет.