Домакинът на „Евровизия 2027“ ще бъде обявен на 12 август

След няколко дни на догадки и отложено решение, на 12 август се очаква официално да бъде обявен градът домакин на „Евровизия 2027“.

В надпреварата останаха Бургас и София, като през последните дни Бургас постепенно излезе напред в прогнозите на букмейкърите. Междувременно се появиха твърдения за разногласия около избора, но те бяха отхвърлени от Българската национална телевизия.

България спечели правото да организира конкурса след победата на DARA на „Евровизия 2026“ във Виена. Кой град ще бъде домакин на следващото издание на музикалния форум ще стане ясно в сряда.