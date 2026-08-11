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Домакинът на „Евровизия 2027“ ще бъде обявен на 12 август

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 09:00ч, вторник, 11 август, 2026
1 195 Преди по-малко от минута

След няколко дни на догадки и отложено решение, на 12 август се очаква официално да бъде обявен градът домакин на „Евровизия 2027“.

В надпреварата останаха Бургас и София, като през последните дни Бургас постепенно излезе напред в прогнозите на букмейкърите. Междувременно се появиха твърдения за разногласия около избора, но те бяха отхвърлени от Българската национална телевизия.

България спечели правото да организира конкурса след победата на DARA на „Евровизия 2026“ във Виена. Кой град ще бъде домакин на следващото издание на музикалния форум ще стане ясно в сряда.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 09:00ч, вторник, 11 август, 2026
1 195 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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