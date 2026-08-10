РУО чака доклади от директорите на училищата на четирима от обвиняемите тийнейджъри

В Регионалното управление на образованието – Пловдив се очакват доклади от директорите на учебнитe заведения, чийто възпитаници са четирима от петимата тийнейджъри, обвинени за зверски пребития до смърт Георги Кузев, съобщава Радио Пловдив. Малко повече от месец преди първия учебен звънец, учебната година в четири школа ще започне по различен начин. Трите момчета и едно от момичетата, учат в ЕГ „Пловдив, Спортното училище, „Паисий Хилендарски“ и „Христо Г. Данов“. 17-годишната старозагорка, представяла се за 15-годишна в чат с Георги Кузев, за да го примами на среща със смъртта, не учи никъде.

„В Регионалното управление на образованието – Пловдив се очакват доклади от директорите на учебнитe заведения. Разследването не е приключило и директорите отказаха коментари за техните възпитаници. Двама от учениците са 16-годишни и са завършили 9 клас, момичето от Пловдив е под 16 години. Третото момче е само на 14 години и тази година е завършило 7 клас. Петото момиче е от Стара Загора на 17 година и не е посещавала училище“, съобщават от Радио Пловдив.

В Регионалното управление на образованието очакват официалната информация от органите на реда, като изискват писмени становища от училищните ръководства и ще се планират мерки от компетентностите на екипите.

Очаква се Отделът за закрила на детето – Пловдив да поеме координиращи действия и много скоро да се свика междуинституционална среща.