Безплатната програма „стАРТирай лятото 2026“ продължава през август с 11 събития за деца и семейства

Децата в Пловдив могат да се включат в безплатна LEGO работилница в Епископската базилика от Филипопол на 11 август. Инициативата е част от програмата „стАРТирай лятото 2026“, организирана за трета поредна година от ОИ „Старинен Пловдив“.

Заниманието „Чудати LEGO създания“ ще се проведе от 11:00 до 12:00 часа. В творческата работилница с Таня Козалиева децата ще изработват модели на кит, морско конче, октопод, змия и други любопитни създания.

Работилницата е подходяща за деца на възраст от 6 до 10 години. Участието е безплатно, но е необходимо предварително записване чрез формуляра за участие.

Програмата „стАРТирай лятото“ продължава през юли и август и включва общо 11 творчески и образователни събития. Децата и техните семейства могат да се включат в работилници за рисуване и творчество, LEGO ателиета, представяне на детска книга, занимания с театър и пантомима, пешеходни турове и срещи с историята и изкуството на Пловдив.

Всички събития от програмата са със свободен вход.