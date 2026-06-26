Къде са 7,4 милиона лева от планираните местни приходи на Община Пловдив и защо администрацията не успява да ги събере? Този въпрос поставят общинските съветници от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Йоно Чепилски, Владимир Славенски и Александър Ракшиев в официално питане до кмета Костадин Димитров.

Повод за него са данните от отчета за изпълнението на бюджета за 2025 година, според които Общината е събрала с 7 465 580 лева по-малко от заложеното в плана за годината. Най-сериозно изоставане се отчита при имуществените данъци, приходите от собственост, общинските такси, както и глобите и санкциите.

Според тримата съветници проблемът не се изчерпва единствено с неизпълнението на приходната част на бюджета. Данните показват и нарастващ размер на просрочените вземания и задължения – към края на 2025 година несъбраните вземания достигат близо 24 милиона лева, а просрочените задължения към доставчици надхвърлят 12 милиона лева.

„Когато в бюджета липсват милиони левове от планираните собствени приходи, а в същото време продължават да растат както несъбраните вземания, така и задълженията, администрацията дължи ясен отговор какви действия предприема и защо резултатите липсват“, коментира Йоно Чепилски.

По думите на съветниците особено тревожен е фактът, че неизпълнението на приходната част е компенсирано основно чрез еднократни постъпления от продажба на общински активи, по-високи приходи от сделки с имоти и държавни трансфери.

В питането си те искат подробна информация за длъжниците към ОП „Жилфонд“, за предприетите действия по събиране на просрочените задължения и за броя на започнатите производства за принудително събиране.

Внимание е обърнато и на над 1,4 милиона лева вземания от приватизация, които според отчетите остават непроменени повече от две години. Съветниците настояват да стане ясно за кои договори и длъжници се отнасят тези суми, какви действия са предприети за събирането им и има ли риск част от тях вече да са практически несъбираеми.

„Всеки лев, който не постъпва в общинския бюджет, е пропусната възможност за инвестиции в инфраструктура, градска среда и услуги за гражданите. Затова въпросът за събираемостта не е счетоводен детайл, а въпрос на добро управление“, заявява Владимир Славенски.

Сред поставените въпроси е и финансовото състояние на ОП „Градини и паркове“, което продължава да отчита високи просрочени задължения. От ПП-ДБ искат да разберат какви са причините за това и дали съществува конкретна стратегия за подобряване на ликвидността на предприятието.

„Пловдивчани имат право да знаят не само как се харчат публичните средства, но и защо част от тях изобщо не достигат до бюджета. Финансовата устойчивост на Общината започва със събирането на приходите, които ѝ се дължат“, посочва Александър Ракшиев.

Според тримата съветници данните от бюджета поставят сериозни въпроси за финансовото управление на Общината и изискват много по-голяма прозрачност по отношение на събираемостта на местните приходи, просрочените вземания и натрупаните задължения.