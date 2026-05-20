Докато в София, Варна и Бургас сделките с имоти намаляват осезаемо, Пловдив запазва активността си

Купувачите са по-внимателни, но търсенето остава стабилно, а цените продължават умерен ръст

Докато в големите градове на България се усеща забавяне на имотния пазар, Пловдив продължава да демонстрира стабилност и устойчивост. Данните от първото тримесечие на 2026 г. показват, че спадът на сделките в града е едва 2%, при 12% в София, 21% във Варна и 18% в Бургас.

Това подчерта по време на Real Estate Business Forum в Пловдив Христо Хаджиев, зам.-председател на Националното сдружение на недвижимите имоти.

Според него пазарът в града остава активен и няма основания да се очаква сериозно охлаждане.

Очаква се нов ръст на цените

Прогнозата за Пловдив е за умерено поскъпване на имотите между 5 и 8% до края на годината.

Причината не е само търсенето, но и нарастващата себестойност на строителството.

„Това е логично и нормално на фона на инфлационните процеси и поскъпването на строителните материали като желязо и бетон“, коментира Хаджиев, цитиран от Капитал.

Купувачите вече са по-разумни

След еуфорията около влизането в еврозоната пазарът навлиза в по-зряла фаза.

Купувачите вече не действат емоционално и не купуват „на всяка цена“, а търсят внимателен баланс между: цена, качество, размер на месечната ипотечна вноска и бъдеща препродажбена стойност.

Решенията се вземат по-бавно, с повече сравнения и по-сериозен анализ.

Нов интерес към старото строителство

Любопитна тенденция в последните седмици е засиленият интерес към старото качествено строителство – основно тухлени сгради и ЕПК.

Причините са няколко: по-добри локации, по-големи помещения, по-бързо нанасяне и по-нисък риск спрямо покупките „на зелено“.

Защо Пловдив остава устойчив

Според експертите градът има няколко силни предимства, които го отличават от останалите областни центрове:

стратегическо местоположение;

силна университетска среда;

активен културен живот;

постоянна вътрешна миграция;

развитието на Тракия икономическа зона, която създава работни места и привлича нови жители.

Това поддържа естествено търсене на жилища както за собствено ползване, така и за инвестиция.

Няма признаци за риск от еврозоната

По време на форума зам.-председателят на НСИ д-р Свилен Колев също подчерта, че към момента няма макроикономически дисбаланси, които да пораждат риск за пазара след присъединяването на България към еврозоната.

Икономиката продължава да расте, макар и с леко забавяне, а БВП за първото тримесечие на 2026 г. отчита 2.9% ръст.

Пазарът се успокоява, но не се охлажда

Общото мнение сред експертите е, че Пловдив не влиза в период на спад, а в етап на нормализация.

По-малко емоции, повече рационални решения и по-взискателни купувачи – това е новата реалност на пазара.

И поне засега Пловдив изглежда сред малкото големи градове, които успяват да запазят устойчивостта си.

