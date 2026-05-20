РАМ – Пловдив: Дарителство и памет

Регионален археологически музей – Пловдив отбеляза Международния ден на музеите на 18 май под мотото „Музеите обединяват разделения свят“ със специална среща, посветена на дарителите на библиотека „Борис Дякович“.

В зала „Лапидариум“ се събраха колеги, приятели и съмишленици на музея, за да отдадат внимание на хората, които със своите дарения подпомагат съхраняването на културната памет и развитието на музейната библиотека и научния архив.

Гости на събитието бяха археологът Елена Кесякова и д-р Румен Манов – историк, колекционер, почетен гражданин на родния си Кюстендил, а също и на Видин и Тополовград, посветил години на издирването и съхраняването на ценни исторически документи. По време на срещата беше отбелязан и приносът на изследователя и музеен специалист Павлина Илиева, която не успя да присъства лично.

Събитието беше открито от директора на музея доц. Костадин Кисьов, който поздрави музейните специалисти по повод професионалния им празник и подчерта значението на тяхната работа:

„Пожелавам Ви и в бъдеще да продължавате по същия начин – отговорно, със съвест и ентусиазъм, да работите по проучването, опазването, социализирането и рекламата на нашето археологическо и културно наследство.“

В словото си той обърна внимание на ролята на музея като пазител на историческата памет:

„Ние съхраняваме паметта на нашите предци, които са изградили нашата държава и нашата история.“

Доц. Кисьов подчерта още значението на дарителството за развитието на научния архив и специализираната библиотека към музея, която вече близо 140 години съхранява ценни свидетелства за историята на града и региона.

Библиотекарят Светлана Петкова представи дарителите и сподели:

„Преди да ни е хванала дигиталната деменция, добре че съществуват музеите и библиотеките.“

Тя отбеляза, че през последните две години библиотеката е получила редица ценни дарения и затова тазгодишното отбелязване на 18 май е посветено именно на хората, допринесли за обогатяването на библиотечния фонд.

Сред тях беше Елена Кесякова, която дарява специализирана литература и научна документация. В своето изказване тя сподели:

„Смятам, че е нормално всеки един от нас, след завършване на своята научна работа, да дари и да предостави документация и литература на музея, където младите хора ще могат да продължат нашето дело.“

Тя благодари за оказаното внимание и пожела здраве, успехи и късмет на присъстващите.

По време на срещата беше отбелязан и приносът на Павлина Илиева, която е дарила на музея своята специализирана библиотека от 128 заглавия, свързани с археологията, музейното дело и културното наследство. Макар да не успя да присъства лично, нейната професионална дейност и принос към музейните фондове и изложбената дейност бяха представени пред гостите.

Специален гост на събитието беше д-р Румен Манов – историк, изследовател и дългогодишен дарител на музеи и архиви в страната. Родом от Кюстендил, той посвещава години на издирването и съхраняването на документални свидетелства, свързани както с историята на родния му град, така и с българското културно и историческо наследство. По време на срещата той дари на музея оригинални документи от XIX век, сред които тефтер на Пловдивската община с вписани дарители, рядко издание, свързано с историята на Източна Румелия, както и неговото луксозно издание „Приказка за България”, илюстрирано с хиляди документи и архивни снимки.

В емоционалното си обръщение д-р Манов говори за значението на историческата памет:

„Питат ме защо го правя… Ами защото ми пука. В днешното смешно, тежко, тъжно, скучно, модерно време се превърнахме в много големи материалисти. Паметта, вярата, духовността – те не могат да се пипнат, не могат да се сложат в джоба, но те са нещата, с които сме оцелявали през вековете.“

Той допълни още:

„Написаното остава, но след нас остават и делата ни.“

И подчерта необходимостта културното наследство да бъде съхранявано и споделяно:

„Имаме истинска история, върху която газим. Грехота е към бъдещите поколения да не я запазим, реставрираме и споделяме.“

В края на събитието доц. Кисьов отбеляза дългогодишната дейност на д-р Манов по издирването и съхраняването на ценни исторически документи:

„Това е човекът, който издирва не само научна литература и публикации, но и исторически документи, за да ги дари на музеи, архиви, университети и други организации в цялата страна. На базата на тези документи се пише нашата съвременна история.“

Срещата премина в топла и непринудена атмосфера, допълнена от музикално изпълнение на кавал и разговори между колеги, приятели и гости на музея. След официалната част присъстващите имаха възможност да продължат общуването си в неформална обстановка.

Събитието още веднъж подчерта значението на дарителството, професионалната приемственост и споделената грижа за опазването на културно-историческото наследство. Понякога именно подобни срещи напомнят колко важни са хората, които тихо и последователно работят за съхраняването на паметта и знанието.

