Ирина Флорин дава старт на концертното лято в Пловдив

Ирина Флорин подготвя концерт в Пловдив. На 5 юни тя ще превърне Plovdiv Event Center – Антракт в място, където обичани хитове като „Мога“, „Докога“, „Цвят лилав“, „Вятърът спи“, „Пътуване“ и „В трето лице“ неусетно ще се преплетат с най-новите ѝ парчета „Тъмнината вътре в мен“, „Заспи, сърце“, „Носталгия“, „Магия“, „По целувките“.

На сцената до Ирина ще бъдат Христо Костов (китари), Йоана Маринова (беквокал) и Мартин Стоянов – Мартист (клавир/програминг) – трима музиканти, които „доразказват“ музикалното пътешествие на певицата и вкарват малки изненади във всяка песен, правейки сетлиста динамичен и непринуден.

Запазете си вечерта за идеалния старт на лятото с музиката на Ирина, канят организаторите на концерта.

Вратите отварят в 18:00, концертът започва в 20:00.

Билети от Eventim и Kupibileti.bg тук: https://linktr.ee/irinaflorin