До 2500 евро за зелена градинка пред блока: Пловдивчани ще могат сами да преобразяват междублоковите пространства

Таня Грозданова, 11:30ч, вторник, 19 май, 2026
Нова наредба предлага общината да финансира озеленяване и благоустрояване, ако живеещите се включат с доброволен труд

Пловдив може да последва примера на София и да даде възможност на гражданите сами да променят средата около домовете си, с подкрепа от общината и срещу ангажимент за личен труд и поддръжка.

Нова проектонаредба, внесена от председателя на групата „Съединени за Пловдив“ в Общинския съвет Георги Титюков, предвижда отпускане на до 2500 евро за облагородяване на междублокови пространства от етажни собствености. Документът вече е публикуван в секцията Проекти на нормативни актове на Община Пловдив и е отворен за обществено обсъждане.

Идеята е разработена по модела на успешната столична инициатива Зелена София и цели да стимулира жителите на Пловдив да участват активно в озеленяването и подобряването на кварталната среда.

Според предложението право да кандидатстват ще имат етажни собствености, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). При одобрение общината ще осигурява финансиране и необходимите материали, а самите жители ще трябва да се включат с доброволен труд – както при самото изграждане, така и в последващата поддръжка.

Средствата ще могат да се използват за закупуване на цветя, храсти и дървета, градински инструменти, почистване на междублокови пространства, ремонт на пешеходни алеи пред блоковете, както и за поставяне на пейки и кошчета.

Предложението идва в момент, когато темата за липсата на достатъчно зелени площи и състоянието на междублоковите пространства все по-често влиза в обществения дневен ред на Пловдив.

До средата на юни гражданите могат да дават предложения

Законовият срок за обществено обсъждане изтича 30 дни след публикуването на проекта в портала на общината. Тъй като документът е внесен в средата на май, предложения, възражения и коментари могат да се подават до средата на юни 2026 г., като точната дата зависи от деня на публикуването му.

Становища могат да бъдат изпращани по три официални начина:

  • По електронен път – на официалния имейл на Община Пловдив: info@plovdiv.bg, както и на посочения адрес за обществени консултации, публикуван към самия проект;
  • Чрез деловодството на Община Пловдив – на адрес пл. „Стефан Стамболов“ №1, адресирани до вносителя Георги Титюков и председателя на Общинския съвет;
  • През Единния портал за обществени консултации, където са публикувани и указания за обратна връзка.

След изтичането на срока проектът трябва да бъде разгледан и подложен на гласуване в Общинския съвет.

Ако бъде приета, новата наредба може да даде на пловдивчани рядката възможност сами да оформят зелените пространства пред домовете си и да превърнат занемарените площи в истински квартални градини.

