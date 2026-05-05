Къде се строи най-много? В или около Пловдив?

Три общини, три различни модела на строителство около Пловдив

Община „Родопи“ остава строителният лидер в Пловдивско – расте броят на новите сгради, но жилищата намаляват

По данни на Териториално статистическо бюро – Юг към НСИ през първото тримесечие на 2026 г. в област Пловдив са издадени разрешителни за 368 жилищни сгради

Община „Родопи“ продължава да бъде безспорният лидер по издадени строителни разрешения в Пловдивска област. Това показват данните на Териториално статистическо бюро – Юг към Националния статистически институт (НСИ) за първото тримесечие на 2026 г.

От администрацията на „Родопи“ са съгласували 159 нови жилищни сгради със 191 жилища, както и 31 други сгради, сочи статистиката.

След общината се нареждат:

„Марица“ – 72 жилищни сгради

Пловдив – 53 жилищни сгради

Садово – 15 жилищни сгради

368 нови разрешителни в областта

Общо за първото тримесечие на 2026 г. общинските администрации в Пловдивска област са издали разрешителни за:

368 жилищни сгради със 2235 жилища

127 други сгради

Според Териториално статистическо бюро – Юг към НСИ, броят на разрешените жилищни сгради остава почти без промяна спрямо същия период на 2025 г., но жилищата в тях намаляват с 9,7%.

По-малко нови жилища, повече „други“ сгради

Данните показват и интересна промяна в структурата на строителството:

започнатите жилищни сгради са 288 , с 1223 жилища

, с намаление под 1% спрямо миналата година

В същото време:

започнатите „други“ сгради скачат с 53,8%

разгънатата им застроена площ нараства с почти 97,7%

Към тази категория попадат сгради с производствено, търговско, транспортно, културно, спортно и селскостопанско предназначение.

Къде се строи най-много

Най-активни по започнато строителство е община „Родопи“ – 107 жилищни сгради със 120 жилища, следвана от община Пловдив – 73 жилищни сгради с 945 жилища. На трета позиция е община „Марица“ – 44 жилищни сгради, предимно еднофамилни.

Тенденции

Макар броят на разрешителните да се запазва стабилен, данните очертават ясно изместване:

повече активност в периферните общини около Пловдив

по-малко жилища в новите проекти

ръст на индустриални и търговски обекти

Това потвърждава тенденцията за разширяване на строителството извън града, особено в общините „Родопи“ и „Марица“.

Какво всъщност показват данните

Разбивката между общините „Родопи“, Пловдив и „Марица“ очертава три различни модела на строителство – и съответно три различни типа урбанизация.

„Родопи“ – много сгради, малко жилища, ниска плътност

107 жилищни сгради

120 жилища общо

Тук се вижда ясно преобладаване на нискоетажно, разпръснато строителство – почти 1 жилище на сграда.

Това означава:

предимно къщи и малки кооперации

ниска жилищна плътност

разрастване тип „субурбия“ около града

„Родопи“ се развива като разредена жилищна зона, а не като градска среда – с повече пространство, но и с по-голяма зависимост от инфраструктура и транспорт.

Пловдив – по-малко сгради, но много жилища

73 жилищни сгради

945 жилища

Тук картината е противоположна.

Това означава:

високоетажно или многоетажно строителство

големи кооперации и жилищни комплекси

висока жилищна плътност на квадратен метър

Пловдив остава вертикален и концентриран град, където новото строителство „уплътнява“ наличните терени, вместо да се разлива хоризонтално.

„Марица“ – преходен модел, доминиран от еднофамилни къщи

44 жилищни сгради

предимно еднофамилни жилища

Това показва:

ниска до средна плътност

силно присъствие на къщи

разпръснато застрояване в малки ядра

„Марица“ е смесен преходен пояс – между селски тип застрояване и градска периферия, без ясно изразена висока плътност.

Пловдивската агломерация се развива не като единен град, а като три паралелни урбанистични системи – вертикален град, хоризонтална периферия и междинна зона, които растат с различна скорост и по различни правила, но все по-силно зависят една от друга.

Тази структура води до няколко важни тенденции:

по-голяма зависимост от автомобилен трафик (особено към „Родопи“)

разширяване на градската територия без реално уплътняване

паралелни пазари на жилища (скъпи градски апартаменти vs. къщи в периферията)

натиск върху инфраструктурата около Пловдив

Данните са на Териториално статистическо бюро – Юг към Националния статистически институт (НСИ)