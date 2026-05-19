Новoизграден паркинг с 80 места на ул. „Ген. Кюркчиев“ в район „Централен“ в Пловдив вече е официално отворен за безплатно ползване от гражданите. Проектът е реализиран върху терен от близо 2 000 кв. м и цели да облекчи паркирането за живеещите и работещите в района.

От общо 80-те паркоместа, 6 са предназначени за автомобили с инвалиден стикер. Обектът разполага с изградена отводнителна система, ново осветление и паважна настилка. В рамките на благоустрояването са засадени и 30 млади дръвчета. Общата стойност на инвестицията възлиза на около 240 хил. евро.

Финален оглед на обекта преди официалното му отваряне направиха кметът на Пловдив Костадин Димитров и кметът на район „Централен“ Георги Стаменов.

„Благодаря на господин Стаменов и на съседите, които с добра дума приемат инвестицията. Виждам, че има обединение около мнението, че паркингът е направен както трябва. Това е много добре, защото тук се създава общност, която оценява това, което правим“, заяви Костадин Димитров по време на огледа.

От своя страна Георги Стаменов припомни, че след премахването на ресторанта, който преди години се е намирал на мястото хората от съседните сгради са започнали да спират колите си в калта и прахта.

„Живеещите поискаха модерен паркинг и смятам, че успяхме да изградим именно такова съоръжение. Предстои да допълним обекта с напоителна система за новите дървета и храсти. Вярвам, че и това ще стане съвсем скоро.“, посочи Стаменов.

Той допълни още, че районната администрация продължава работа по разширяване на зелените зони и подобряване на градската среда в района, включително около парковете „Парашутна кула“ и бул. „Свобода“.