Пловдивската Епископска базилика става кауза на Lidl

Епископската базилика на Филипопол в Пловдив е каузата, към която Лидл България ще насочи 100% от даренията от автоматите за обратно приемане на PET бутилки и кенове през месеците юли и август.

Инициативата има за цел да подпомогне процеса по включване на базиликата и късноантичните мозайки на Филипопол в окончателния Списък на световното наследство на ЮНЕСКО – дългосрочен и сложен процес, който изисква сериозна експертна подготовка, институционална ангажираност и широка обществена подкрепа. Ключов етап предстои още през 2027 г., когато страната ни трябва да подаде първата част от документацията към ЮНЕСКО.

„С тази инициатива искаме да подканим в своеобразна щафета от дарителство и деятелност нашите клиенти и повече корпоративни организации в името на каузата България след повече от 40 години отново да има защитен от ЮНЕСКО обект. Епископската базилика има потенциала да постави страната ни на световната карта, но това изисква последователност и ангажираност още сега“, заяви Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.

Средствата ще подпомогнат подготовката на кандидатурата – изготвяне на обширна документация, планове за управление и опазване, сравнителни анализи и ангажиране на международна експертиза, необходими за доказване на изключителната световна стойност на обекта. С тази двумесечна кампания веригата обединява усилията на своите клиенти в подкрепа на обект, който се нуждае от спешна и навременна помощ в изключително важен за бъдещето си момент.

Епископската базилика е един от най-значимите раннохристиянски паметници в Европа и най-голямата раннохристиянска базилика, откривана в България. Разположена в сърцето на Пловдив, тя пази над 2000 кв.м уникални мозайки от IV–VI век, създадени от местно мозаечно ателие със собствен разпознаваем стил. Именно това превръща Филипопол в един от важните центрове на късноантичното мозаечно изкуство в региона.

Тази двумесечна инициатива идва и в ключов за Пловдив и държавата момент, тъй като през 2026 г. се отбелязват 5 години от откриването на реставрираната Епископска базилика, както и 70 години от членството на България в ЮНЕСКО. Държавните институции вече засвидетелстваха категоричната си подкрепа зад кандидатурата, а с настоящата кампания и Lidl като представител на бизнеса подава ръка за осъществяването на тази национална мисия.

След приключването на целевата кампания през юли и август, клиентите на Lidl ще могат да продължат да даряват сумите от върнатите бутилки и кенове в полза на останалите четири общонационални каузи на компанията – фондация „Лазар Радков”, WWF България, Animal Rescue Sofia и Сдружение на олимпийските отбори за природни науки.