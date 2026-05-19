Пловдив е единственият град в България, където могат да се видят редките тенреци от Мадагаскар

Едни от най-необичайните и редки бозайници в света вече могат да бъдат видени само в Пловдив. Регионалният природонаучен музей стана единственото място в България, където посетителите могат да се срещнат отблизо с тенреци (Hemicentetes semispinosus) – удивителни създания от Мадагаскар, известни с това, че общуват чрез звуци, издавани от триене на специалните си бодли. Новината съобщи директорът на музея доц. Огнян Тодоров.

Трите нови обитатели на музея бързо се превърнаха в новите звезди на експозицията. Макар на пръв поглед да напомнят таралежи, тенреците нямат роднинска връзка с тях – те са пример за т.нар. конвергентна еволюция, при която различни видове развиват сходен външен вид.

Най-забележителната им способност е, че буквално „говорят чрез музика“. Те са сред малкото бозайници в света, които използват стридулация – издават звуци чрез триене на специални бодли една в друга, подобно на щурци. Тази необичайна акустична комуникация им служи за връзка между майка и малки, предупреждение за опасност и ориентация в тъмното, коментираха от музея.

Черно-жълтата им окраска също не е случайна – тя служи като естествено предупреждение към хищниците и е част от защитния им механизъм. В природата тенреците обитават влажните тропически гори на Мадагаскар, където се хранят основно с насекоми и други безгръбначни.

От Регионален природонаучен музей – Пловдив определят новите си попълнения като едни от най-интересните животни, представяни досега в „Зала Тропик“.

Ако досега сте виждали тези странни и симпатични създания само в научни филми, вече имате възможност да ги наблюдавате на живо в Пловдив. Тенреците могат да бъдат видени с билет за „Зала Тропик“, където посетителите ще се срещнат с едно истинско чудо на еволюцията.