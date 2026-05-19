Направиха първа копка на новата Математическа гимназия

Строителството на новата сграда на пловдивската Математическа гимназия стартира днес с официална церемония по първа копка на обекта. Багерът започна работа в отредения за целта общински имот зад хотел SPS пред очите на почти цялото ръководство на Община Пловдив, новия областен управител, районни кметове, както и бивши и настоящи олимпийци от елитното училище. На място не успя да дойде проектантът арх. Тодор Абаджиев, но имаше представител на екипа му.

Свръхмодерната образователна сграда може да бъде напълно готова след 700 дни, но за това трябва да бъде осигурено пълното финансиране на дългоочаквания проект. Към момента са осигурени едва около една четвърт от необходимите 30 млн. лева за завършването на новата Математическа гимназия. Общината разполага със 7,5 милиона лева за първите стъпки по строителството в етап 1- фундамент и конструкция.

Кметът Костадин Димитров заяви, че става дума за обект от национално значение и изрази увереност, че Общината и държавата ще работят заедно по реализацията му.

По време на събитието бе припомнено, че това е четвърта първа копка на бленувания от десетилетия проект за нова Математическа гимназия. Всички обаче изразиха надежда, че този път строителството няма да бъде спирано и следващата церемония зад хотел SPS ще бъде рязане на лентата.

„Това е първа копка не само за нова образователна сграда, а за нова среда за развитие. Разчитайте на пълно съдействие от страна на държавата за завършването на този проект“, даде знак на работа в синхрон с градската управа по темата Георги Янев.

Да присъства на събитието бе поканен и олимпиецът от първи випуск на Математическата гимназия проф. Рахнев, който също припомни за множеството проекти за нова сграда на МГ през годините, които така и не са се случили. Той изрази надежда, че в следващите години ще бъде прерязана най-накрая лентата на новия образователен кампус.

Своеобразен старт на строителните дейности дадоха олимпийците от настоящите випуски на МГ Димана, Борислав и Александър.

